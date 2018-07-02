«Бавария» официально представила Ковача

«Бавария» официально представила нового главного тренера команды Нико Ковача, который начинает свою работу с командой с сегодняшнего дня.

«Я вернулся и с нетерпением жду начала работы. „Бавария“ в меня поверила, постараюсь оправдать ожидания. Знаю, как надо работать, чтобы быть успешным здесь. Я и мой брат готовы», — сказал Ковач во время собственной презентации.

Ранее хорват работал в «Айнтрахте» из Франкфурта, который в прошлом сезоне под его руководством занял 8-е место.