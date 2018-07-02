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«Бавария» официально представила Ковача

сегодня, 12:58

«Бавария» официально представила нового главного тренера команды Нико Ковача, который начинает свою работу с командой с сегодняшнего дня.

«Я вернулся и с нетерпением жду начала работы. „Бавария“ в меня поверила, постараюсь оправдать ожидания. Знаю, как надо работать, чтобы быть успешным здесь. Я и мой брат готовы», — сказал Ковач во время собственной презентации.

Ранее хорват работал в «Айнтрахте» из Франкфурта, который в прошлом сезоне под его руководством занял 8-е место.

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Bavaria_M
Bavaria_M
сегодня в 13:39
ну чтож будем надеятся что все получится у него. и главное не будет вато ката.
что показали предыдущие годы и этот чм. где немцы и гишпанцы катали мяч и вылетели.
ну и надеюсь купят нормальных нападающих и 2 воротчика.
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