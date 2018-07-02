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Чемпионат мира 2018, 1/8 финала 1 X 2
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Варан сравнил Мбаппе с Роналдо

сегодня, 14:20

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан похвалил своего товарища по сборной Килиана Мбаппе, сравнив его с легендарным бразильским футболистом Роналдо.

«Килиан очень талантлив, он быстр и забивает много голов, но Мбаппе по-прежнему очень молод. Он обладает качествами, которые делают его похожим на Роналдо, хотя отчасти Килиан играет иначе. Мы счастливы, что у сборной Франции есть такой футболист».

Мбаппе сделал дубль в игре 1/8 финала чемпионата мира, став вторым самым молодым после Пеле автором двух голов в одном поединке на мундиале.

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Все комментарии
Верг
Верг
сегодня в 15:16
мбапе может стать тем кем не стал неймар, пока осветвлял несколько лет волосы на заду
DanjaG
DanjaG
сегодня в 14:42
Хорошо играет парень.
diablо
diablо
сегодня в 14:42
Мбаппе очень хорош..Если будет трудиться как Роналду, то завоюет не один ЗМ..
амурец
амурец
сегодня в 14:35
Мбаппе талантливый плюс скорость, если будет продолжать в том же духе станет великой звездой, но до феномена ему пока далековато
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 14:34
Вырастит в игрока экстра класса!!!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
сегодня в 14:24
Ещё пахать и пахать до Роналдо, но то, что это самый талантливый футболист среди молодых это 100%. Тех же Асенсио и Рэшфорда он опережает явно.
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