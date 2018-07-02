Варан сравнил Мбаппе с Роналдо

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан похвалил своего товарища по сборной Килиана Мбаппе, сравнив его с легендарным бразильским футболистом Роналдо.

«Килиан очень талантлив, он быстр и забивает много голов, но Мбаппе по-прежнему очень молод. Он обладает качествами, которые делают его похожим на Роналдо, хотя отчасти Килиан играет иначе. Мы счастливы, что у сборной Франции есть такой футболист».

Мбаппе сделал дубль в игре 1/8 финала чемпионата мира, став вторым самым молодым после Пеле автором двух голов в одном поединке на мундиале.