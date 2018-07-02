Андерссон: «Мы знаем, как играть против Швейцарии»

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон считает, что команда провела хорошую аналитическую работу перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против команды Швейцарии.

Встречу рассудит словенец Дамир Скомина.

«Мы смотрели видео матчей сборной Швейцарии, скауты бывали на играх соперника и дали нам определенную информацию. Мы уже донесли все необходимое до футболистов, провели хорошую аналитическую работу. Мы знаем, как мы будем действовать против швейцарцев, но рассказывать об этом я не буду, это информация для внутреннего пользования.

Мы со всей серьезностью готовимся к сборной Швейцарии, но следим и за результатами других матчей, видим, как фавориты покидают турнир. У той же Хорватии прекрасная команда, но вчерашний матч показал, что она не может выигрывать постоянно».