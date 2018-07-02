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Чемпионат мира 2018, 1/8 финала 1 X 2
17:00 сегодня Логотип БразилияБразилия -:- Логотип МексикаМексика 1.46 4.45 7.1
21:00 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония 1.39 4.99 8.93

Андерссон: «Мы знаем, как играть против Швейцарии»

сегодня, 14:40
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция-:-Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияЗавтра в 17:00 Не начался

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон считает, что команда провела хорошую аналитическую работу перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против команды Швейцарии.

Встречу рассудит словенец Дамир Скомина.

«Мы смотрели видео матчей сборной Швейцарии, скауты бывали на играх соперника и дали нам определенную информацию. Мы уже донесли все необходимое до футболистов, провели хорошую аналитическую работу. Мы знаем, как мы будем действовать против швейцарцев, но рассказывать об этом я не буду, это информация для внутреннего пользования.

Мы со всей серьезностью готовимся к сборной Швейцарии, но следим и за результатами других матчей, видим, как фавориты покидают турнир. У той же Хорватии прекрасная команда, но вчерашний матч показал, что она не может выигрывать постоянно».

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Аксинья
Аксинья
сегодня в 14:57
Как и в хоккее по буллитам...пардон, по пенальти...
Аксинья
Аксинья
сегодня в 14:56
Главное помнить что у этого табора под орлиным оперением спрятана обыкновенная куриная ...опа.
Alladins
Alladins
сегодня в 14:41
Швейцарию нужно замочить.
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