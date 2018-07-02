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Кейруш не может договориться с Федерацией футбола Ирана по новому контракту

сегодня, 15:10

Португальский специалист Карлуш Кейруш пока не может договориться с Федерацией футбола Ирана о новом контракте. Текущее соглашение Кейруша подошло к концу. Федерация предложила тренеру договор еще на полгода, тогда как Кейруш хочет остаться у руля аж до ЧМ-2022. 

«Предложение есть, но договоренности нет, поскольку Федерация не может предоставить условия, необходимые для подготовки к Кубку Азии. Кроме того, у Кейруша есть и другие предложения», — сказал источник, близкий к тренеру.

Кейруш работает со сборной с 2011 года. Ему удалось дважды вывести Иран на чемпионат мира (2014 и 2018), а также дважды дойти до 1/4 финала Кубка Азии (2011 и 2015).

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ДСА
ДСА
сегодня в 15:32
Вроде бы и результаты есть, но ничего выдающегося.
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