Кейруш не может договориться с Федерацией футбола Ирана по новому контракту

Португальский специалист Карлуш Кейруш пока не может договориться с Федерацией футбола Ирана о новом контракте. Текущее соглашение Кейруша подошло к концу. Федерация предложила тренеру договор еще на полгода, тогда как Кейруш хочет остаться у руля аж до ЧМ-2022.

«Предложение есть, но договоренности нет, поскольку Федерация не может предоставить условия, необходимые для подготовки к Кубку Азии. Кроме того, у Кейруша есть и другие предложения», — сказал источник, близкий к тренеру.

Кейруш работает со сборной с 2011 года. Ему удалось дважды вывести Иран на чемпионат мира (2014 и 2018), а также дважды дойти до 1/4 финала Кубка Азии (2011 и 2015).