Нуну Гомеш: «Если Россия обыграла Испанию, это не значит, что она может обыграть любого»

Бывший нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш призвал команду России не терять голову после прохода в четвертьфинал чемпионата мира. Накануне в серии пенальти была бита Испания.

В 1/4 финала Россия сыграет с Хорватией.

«Сборная России не должна терять голову после выхода в 1/4 финала. Если они обыграли сборную Испании, это не значит, что они могут обыграть любого. Праздновать еще рано, сборная России пока не выиграла чемпионат мира.

Сборная России может обыграть хорватов. Хотя бы потому, что сборная Хорватии по манере игры немного похожа на испанцев - много техничных игроков».