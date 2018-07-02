  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Чемпионат мира
  • США. МЛС
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Норвегия. Высшая лига
Чемпионат мира 2018, 1/8 финала 1 X 2
17:00 Идет первый тайм, 31’ Логотип БразилияБразилия 0:0 Логотип МексикаМексика 1.47 4.68 7.52
21:00 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония 1.39 4.99 8.93

Нуну Гомеш: «Если Россия обыграла Испанию, это не значит, что она может обыграть любого»

сегодня, 15:49

Бывший нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш призвал команду России не терять голову после прохода в четвертьфинал чемпионата мира. Накануне в серии пенальти была бита Испания.

В 1/4 финала Россия сыграет с Хорватией.

«Сборная России не должна терять голову после выхода в 1/4 финала. Если они обыграли сборную Испании, это не значит, что они могут обыграть любого. Праздновать еще рано, сборная России пока не выиграла чемпионат мира. 

Сборная России может обыграть хорватов. Хотя бы потому, что сборная Хорватии по манере игры немного похожа на испанцев - много техничных игроков».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Де Хеа: «Нас поимели, но мы никогда не сдадимся»
Сегодня, 17:19 2
Андерссон: «Мы знаем, как играть против Швейцарии»
Сегодня, 14:40 4
Гранквист: «Швеция надеется дойти до полуфинала чемпионата мира»
Сегодня, 14:32 3
Варан сравнил Мбаппе с Роналдо
Сегодня, 14:20 8
Гранквист: «Сборная России проделала отличную работу»
Сегодня, 14:08 7
Человек-буй, наследник Яшина и карамба. Зарубежные СМИ – о выходе сборной России в четвертьфинал ЧМ
Сегодня, 12:30Александр Чистяков в блоге Вспомнить всё!35
Обсудить
Все комментарии
Project Pandora
Project Pandora ответил Георгий Додонов
сегодня в 17:26
Серьезно? А какие правила ты ещё придумал? Можно весь список посмотреть?
Apsny
Apsny
сегодня в 17:21
С Хорватией сложнее будет.
Фата лист
Фата лист
сегодня в 16:54
Португалия для нас удобный соперник, жаль не встретимся.
Михаил Максудов
Михаил Максудов
сегодня в 16:40
У хорватов совсем другой стиль игры чё он несёт
owl_fake
owl_fake ответил alexcc2009
сегодня в 16:24
alexcc2009:
По логике автора (последний абзац) - если бы в Хорватии не было техничных игроков она бы стала для России непроходимой
По его логике, Россия "может обыграть" любого похожего на Испанию, имеющего в составе техничных игроков. Конечно же, Португалию он не подразумевает..
Видать, олигофренией страдает.
Pozitivs
Pozitivs
сегодня в 16:19
Советы сейчас очень пригодятся сборной Португалии.
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
сегодня в 16:19
а не кто не теряет голову
loko7
loko7
сегодня в 16:18
Твою Португалию мы уже точно не обыграем.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 16:15
У хорватов очень сильный центр поля Модрич - Ракитич, в атаке немолодой "деревянный" Манджукич, в свое время забракованный Атлетико за низкую стартовую скорость с весьма быстрой, но кривоногой молодёжью, а в обороне вечно косячный Ловрен, от которого хочет избавиться Ливерпуль. Слабая оборона хорватов - это шанс для быстрых Головина, Фернандеса, Черышева и мощного Дзюбы. Правда на воротах их ждёт серьезное препятствие в лице Субашича. У России хороша средняя линия Головин - Зобнин - Черышев, в атаке молодчина Дзюба, на правом фланге обороны пожалуй лучший крайний защитник ЧМ Фернандес, а центре обороны опытный Игнашевич и восхитительный Акинфеев на последнем рубеже. В целом шансы равны, но небольшой перевес за россиянами - за ними поддержка трибун и родная земля
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 16:03
Вылетевшие не могут давать советы.
alexcc2009
alexcc2009
сегодня в 15:54
По логике автора (последний абзац) - если бы в Хорватии не было техничных игроков она бы стала для России непроходимой
Зейский
Зейский
сегодня в 15:53
Совершенно объективное мнение.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100