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Чемпионат мира 2018, 1/8 финала 1 X 2
17:00 Идет первый тайм, 32’ Логотип БразилияБразилия 0:0 Логотип МексикаМексика 1.47 4.68 7.52
21:00 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония 1.39 4.99 8.93

Канчельскис посоветовал Неймару меньше валяться на поле

сегодня, 16:43
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия0 : 0Логотип футбольный клуб МексикаМексикаИдет первый тайм

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис дал пару советов нападающему команды Бразилии Неймару, а также сделал прогноз на матч 1/8 финала мундиаля, в котором «Селесао» сыграют с Мексикой.

«Бразильцы выглядят фаворитами. Но если мексиканцы поймают свою игру, будет очень непросто. Хотя если Неймар перестанет заниматься на поле ерундой, играть на себя, показывать, какой он крутой, перестанет валяться после каждого стыка, то ни у одной команды не будет шанса.

Ему стоит больше играть на команду, и тогда бразильцы выиграют турнир. А сейчас он просто устраивает шоу — прыгает и скачет перед мячом, одного и того же защитника по три раза обыгрывает в центре поля. Зачем? В таком случае он играет не на команду, а против нее. Прогноз? Бразильцы одержат уверенную победу».

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Все комментарии
swift stream
swift stream
сегодня в 17:17
Если бы Неймар еще знал кто такой Канчельскис.
ndedov
ndedov
сегодня в 16:56
Посмотрим, как они сыграют. Матч будет интересным. Думаю все таки Бразильцы включатся и начнут показывать футбол высшего качества. Без него уже никак дальше. Неймар тоже должен прибавить так сказать.
diablо
diablо
сегодня в 16:52
«А сейчас он просто устраивает шоу — прыгает и скачет перед мячом, одного и того же защитника по три раза обыгрывает в центре поля. « ))) Повторил мои слова двух недельной давности))
«66. Joker_06: ответить на комментарий
Да выкрутасы Неймара стоит команде хорошие атаки..Ну вот нахрена финтить в центре поля? Стоит и пытается сделать финт..Финтить надо ближе к штрафной площадке..»
cska.78
cska.78
сегодня в 16:50
Пора и Неймару в эту компанию :)
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