Канчельскис посоветовал Неймару меньше валяться на поле

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис дал пару советов нападающему команды Бразилии Неймару, а также сделал прогноз на матч 1/8 финала мундиаля, в котором «Селесао» сыграют с Мексикой.

«Бразильцы выглядят фаворитами. Но если мексиканцы поймают свою игру, будет очень непросто. Хотя если Неймар перестанет заниматься на поле ерундой, играть на себя, показывать, какой он крутой, перестанет валяться после каждого стыка, то ни у одной команды не будет шанса.

Ему стоит больше играть на команду, и тогда бразильцы выиграют турнир. А сейчас он просто устраивает шоу — прыгает и скачет перед мячом, одного и того же защитника по три раза обыгрывает в центре поля. Зачем? В таком случае он играет не на команду, а против нее. Прогноз? Бразильцы одержат уверенную победу».