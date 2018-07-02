Власти Татарстана: «Надо подождать 3-4 года, чтобы у „Рубина“ была хорошая команда»

Первый заместитель министра по делам молодежи и спорту Татарстана Халил Шайхутдинов считает, что «Рубину» на становление команды потребуется 3-4 года:

«Мы все знаем, сейчас у ФК „Рубин“ перестроечный год, нам надо чуть-чуть подождать. Сейчас Курбан Бекиевич Бердыев сплотил вокруг себя тех людей, которые, надеюсь, создадут хорошую и боеспособную команду. Надо подождать один олимпийский цикл, 3-4 года, чтобы была хорошая команда».

По итогам минувшего сезона казанский клуб занял десятую строчку в турнирной таблице РФПЛ.