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Власти Татарстана: «Надо подождать 3-4 года, чтобы у „Рубина“ была хорошая команда»

сегодня, 17:11

Первый заместитель министра по делам молодежи и спорту Татарстана Халил Шайхутдинов считает, что «Рубину» на становление команды потребуется 3-4 года:

«Мы все знаем, сейчас у ФК „Рубин“ перестроечный год, нам надо чуть-чуть подождать. Сейчас Курбан Бекиевич Бердыев сплотил вокруг себя тех людей, которые, надеюсь, создадут хорошую и боеспособную команду. Надо подождать один олимпийский цикл, 3-4 года, чтобы была хорошая команда».

По итогам минувшего сезона казанский клуб занял десятую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

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Все комментарии
Пепс
Пепс
сегодня в 17:32
Ну ладно 3-4 года , главное чтобы поступательно двигалось ... подождем ..Ну и всяких Громовых/Климовых/Пантелеевых и прочую Литейную шайку не зовите ... видали уже этих ...толерантных ....
Пепс
Пепс
сегодня в 17:29
О Литейный :))) ты уж стал - Наш Рубиновый Литейный :)))) Звучит ??? Звучит !!!! :))))
Lazurny
Lazurny
сегодня в 17:25
Лучше расформировать этот не удачный филиал спартака.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 17:24
Пока не насытится туркмен, болтаться рубину в ФНЛ. Гыгыгы
multazar
multazar
сегодня в 17:24
распил продолжается?
Alladins
Alladins
сегодня в 17:19
Еще лучше лет 16.
iNels
iNels
сегодня в 17:18
а в каком дивизионе ждать будете?)
Jum13
Jum13
сегодня в 17:13
ООО "Рубин" крутится, у БоБиКа лавэха мутится. Ждите )))
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