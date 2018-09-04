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Кариус допустил ошибку в дебютной игре за «Бешикташ»

сегодня, 03:43
БурсаспорЛоготип футбольный клуб Бурсаспор1 : 1Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)БешикташМатч завершен

Новичок «Бешикташа», немецкий вратарь Лорис Кариус, арендованный у «Ливерпуля», допустил результативную ошибку в первом матче за турецкую команду.

В поединке 4-го тура чемпионата Турции «Бешикташ» играл на выезде с «Бурсаспором». на 86-й минуте встречи при счёте 1:0 в пользу гостей хавбек хозяев Юсуф Эрдоган прострелил в центр штрафной «Бешикташа». Кариус вышел из ворот, чтобы перехватить мяч, но его опередил форвард «Бурсаспора» Диафра Сако, отправивший мяч уже в пустые ворота. Таким образом, хозяевам удалось вырвать ничью у турецкого гранда (1:1).

Напомним, в прошлом сезоне Кариус допустил две грубые ошибки в финале Лиги чемпионов «Реал» - «Ливерпуль» (3:1).

Видео эпизода матча с «Бурсаспором» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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