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РФС попросил УЕФА разрешить проведение игр еврокубков на Северном Кавказе

сегодня, 21:57

РФС попросил УЕФА разрешить проведение международных матчей на Северном Кавказе. Об этом сообщил и. о. президента РФС Александр Алаев.

Российский футбольный союз попросил УЕФА разрешить проведение международных матчей на Северном Кавказе. В этом регионе любят футбол, делают многое для его развития, и мы постараемся, чтобы зрители увидели международные матчи. За последние пять лет, которые действует запрет, у нас не было ни одного замечания по безопасности. При этом за это время на Северном Кавказе проводились международные соревнования на самом высоком уровне.

УЕФА еще 5 лет назад запретил проводить матчи еврокубков на территории Северного Кавказа. В связи с этим «Анжи» свой матч Юношеской Лиги УЕФА сыграет в Астрахани.

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 22:17
Давно пора .
Alista
Alista
сегодня в 22:07
Можно и разрешить, они все равно там не играют.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:05
iNels:
я хз, как после чемпионата мира, который затронул в том числе и тот же грозный, можно и дальше вопить о терроризме. другой вопрос, что никто в еврокубки из кавказских не пробьется...
Юноши то играют.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:04
Теракты по всей Европе , но там можно играть, а на Кавказе нельзя???
iNels
iNels
сегодня в 22:03
я хз, как после чемпионата мира, который затронул в том числе и тот же грозный, можно и дальше вопить о терроризме. другой вопрос, что никто в еврокубки из кавказских не пробьется...
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