Шоу: «Думаю, Моуриньо всегда верил в меня»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу отметил, что не держит обиды на главного тренера команды Жозе Моуриньо за то, что тот редко выпускал его на поле в прошлых сезонах.
Конечно, это были тяжёлые два года [при Моуриньо]. Но мне кажется, что за это время я стал сильнее духом. Я хотел доказать тренеру, что могу делать то, что, по его словам, я делать не умел.
Думаю, он был расстроен из-за меня, потому что знал, что я могу играть лучше. Оглядываясь назад, я понимаю, что он мог быть прав. Но я не хочу на этом зацикливаться.
Думаю, он всегда верил в меня, а я верил в себя. Мы оба сыграли свою роль в том, чтобы я стал основным игроком МЮ.
Недавно португальский специалист пошутил на тему своей возможной отставки из МЮ.