Чалов обошел Дзюбу в звании лучшего игрока 6-го тура РПЛ

Пресс-служба РПЛ сообщает, что нападающий ЦСКА Федор Чалов стал лучшим игроком 6-го тура чемпионата России.
Чалов оформил первый в сезоне РПЛ хет-трик в матче против «Урала» (4:0), и с 5-ю забитыми голами возглавляет список бомбардиров лиги.
Напомним, что по итогам 5-го тура лучшим игроком был признан форвард «Зенита» Артем Дзюба.
Хотя кроме как толчком Жиго он ни чем больше не запомнился.
Хотя кроме как толчком Жиго он ни чем больше не запомнился.
Молодец Федя, будешь так же относится к делу станешь как Фёдор Смолов!
Молодец Федя, будешь так же относится к делу станешь как Фёдор Смолов!