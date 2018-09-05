Чалов обошел Дзюбу в звании лучшего игрока 6-го тура РПЛ

сегодня, 11:12

Пресс-служба РПЛ сообщает, что нападающий ЦСКА Федор Чалов стал лучшим игроком 6-го тура чемпионата России.

Чалов оформил первый в сезоне РПЛ хет-трик в матче против «Урала» (4:0), и с 5-ю забитыми голами возглавляет список бомбардиров лиги.

Напомним, что по итогам 5-го тура лучшим игроком был признан форвард «Зенита» Артем Дзюба.