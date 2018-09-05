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Чалов обошел Дзюбу в звании лучшего игрока 6-го тура РПЛ

сегодня, 11:12

Пресс-служба РПЛ сообщает, что нападающий ЦСКА Федор Чалов стал лучшим игроком 6-го тура чемпионата России.

Чалов оформил первый в сезоне РПЛ хет-трик в матче против «Урала» (4:0), и с 5-ю забитыми голами возглавляет список бомбардиров лиги.

Напомним, что по итогам 5-го тура лучшим игроком был признан форвард «Зенита» Артем Дзюба

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Все комментарии
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 11:41
Дзюба теперь на прицеле,15 млн,потерянные Спартаком на травме основного защитника ему никто не спишет,у нас есть люди во всех клубах страны ,свои Горлуковичи ,подлость нужно остановить
LOpp
LOpp
сегодня в 11:39
Судя по заголовку, Дзюба по итогам 6 тура второе место занял?
Хотя кроме как толчком Жиго он ни чем больше не запомнился.
cska1948
cska1948
сегодня в 11:39
ВЦСПС 2:
Пха ха ха, батенька да вы сказочник, братья Гримм отдыхают))))
Нашёл специально для ВАС! " Осенью 2015 года семнадцатилетний форвард впервые попал в поле зрения футбольных фанатов. В молодежном матче ЦСКА со «Спартаком» (играли ребята 1998 года рождения) Федор забил целых пять голов! Матч завершился со счетом 6:2. В том же году перспективной форвард попал на юношеский чемпионат мира и оказался там лучшим нападающим российской сборной. "
cska.78
cska.78
сегодня в 11:38
Федору поздравления! Опять Дзюбу протащить хотели, в следующем туре протащат :)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:37
Заслуженно признан. Дерзай и дальше Фёдор, удачи.
ВЦСПС 2
ВЦСПС 2
сегодня в 11:35
cska1948:
Прежде чем такое писать, надо знать историю своего любимого клуба.
Просвети всезнайка.
cska1948
cska1948
сегодня в 11:34
ВЦСПС 2:
Пха ха ха, батенька да вы сказочник, братья Гримм отдыхают))))
Прежде чем такое писать, надо знать историю своего любимого клуба.
spartach n1
spartach n1
сегодня в 11:32
Чалов по делу,расстраивает уровень чемпионата где дзюпа претендует на роль лучшего .
ВЦСПС 2
ВЦСПС 2
сегодня в 11:31
cska1948:
Всему своё время! К тому же у Фёдора есть опыт, будучи юниором, забивать в ворота СпаМа и побольше.
Пха ха ха, батенька да вы сказочник, братья Гримм отдыхают))))
cska1948
cska1948
сегодня в 11:28
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ПУСТЬ ЭТОТ ЧАЛОВ ТРЁШКУ ПОРОСЯМ ЗАГРУЗИТ - БУДЕТ КОРОЛЁМ !
Всему своё время! К тому же у Фёдора есть опыт, будучи юниором, забивать в ворота СпаМа и побольше.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 11:27
Не все коту Масленица. Гыгыгы
mikysss
mikysss
сегодня в 11:23
а где бомжи на ветке? ааа точно в школе
drug01
drug01
сегодня в 11:21
Так держать!
Jum13
Jum13
сегодня в 11:19
ROGAN777:
А тем временем в сборную вызывается скамеечник-бомбардир Заболотный )))
Ну Федя в молодёжную вызван
cska plus
cska plus
сегодня в 11:19
Безусловно.
ВЦСПС 2
ВЦСПС 2
сегодня в 11:18
Ну все, теперь Артемка рыдает и рвет волосы в самых интимных местах.
mangox13
mangox13
сегодня в 11:17
Да , Федя растет и это радует
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 11:17
ROGAN777:
А тем временем в сборную вызывается скамеечник-бомбардир Заболотный )))
А всё потому что он из Зенита. Пришло усатому указание сверху взять Заболотного и Дзюбу,он послушно кивнул головой и включил их в список.
Faustello
Faustello
сегодня в 11:16
В заезде 6-го тура к финишу пришла первым Чалая под номером 9 )))
Молодец Федя, будешь так же относится к делу станешь как Фёдор Смолов!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:16
ПУСТЬ ЭТОТ ЧАЛОВ ТРЁШКУ ПОРОСЯМ ЗАГРУЗИТ - БУДЕТ КОРОЛЁМ !
ROGAN777
ROGAN777
сегодня в 11:14
А тем временем в сборную вызывается скамеечник-бомбардир Заболотный )))
ndedov
ndedov
сегодня в 11:13
Хорошая конкуренция никому не мешала.
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