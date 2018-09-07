  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Чемпионат Европы U21. Отборочные матчи
Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип АзербайджанАзербайджан -:- Логотип КосовоКосово - - -
21:45 сегодня Логотип ИталияИталия -:- Логотип ПольшаПольша - - -
21:45 сегодня Логотип ТурцияТурция -:- Логотип РоссияРоссия - - -
21:45 сегодня Логотип АлбанияАлбания -:- Логотип ИзраильИзраиль - - -
21:45 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип ЧерногорияЧерногория - - -
21:45 сегодня Логотип ФарерыФареры -:- Логотип МальтаМальта - - -
21:45 сегодня Логотип ЛитваЛитва -:- Логотип СербияСербия - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
18:00 сегодня Логотип Россия (до 21)Россия (до 21) -:- Логотип Египет (до 21)Египет (до 21) - - -
21:45 сегодня Логотип ШотландияШотландия -:- Логотип БельгияБельгия - - -
ГлавнаяНовости

Марадона нашел себе новую работу

сегодня, 00:29

Знаменитый аргентинец Диего Марадона назначен главным тренером мексиканского клуба «Дорадос», как это и ожидалось.

«Дорадос» сейчас занимает 13-ю строчку во втором дивизионе страны. Условия соглашения не сообщаются.

Напомним, что Марадона продолжает занимать пост председателя правления брестского «Динамо». 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ли Бойер возглавил «Чарльтон» на постоянной основе
Вчера, 11:48 1
«Ахмат» и Рахимов. Истерика или расчет?
05 сентябряСергей Иванов в блоге Тренерская доля12
Рахимов вернулся в «Ахмат»
05 сентября 49
Соперник «Зенита» в ЛЕ назначил главного тренера и генерального директора
05 сентября 12
Вукоевич возобновил работу в сборной Хорватии
05 сентября 1
Пекерман покинул пост главного тренера сборной Колумбии
04 сентября 7
Обсудить
Все комментарии
Kerri
Kerri
сегодня в 00:42
Хоть пристроился.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 00:41
Будет поставки в Брест делать)
Duke_dp
Duke_dp
сегодня в 00:31
Жаль легенду.
Совсем снаркоманился((
Это фиаско, братан!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100