Марадона нашел себе новую работу

Знаменитый аргентинец Диего Марадона назначен главным тренером мексиканского клуба «Дорадос», как это и ожидалось.
«Дорадос» сейчас занимает 13-ю строчку во втором дивизионе страны. Условия соглашения не сообщаются.
¡Bienvenido Diego al Gran Pez! 🐠#HazlaDePez #HazlaDeDiez pic.twitter.com/JeI92ALJcL— #EmPEZamosJuntos (@Dorados) 6 сентября 2018 г.
Напомним, что Марадона продолжает занимать пост председателя правления брестского «Динамо».
Совсем снаркоманился((
Это фиаско, братан!
Совсем снаркоманился((
Это фиаско, братан!