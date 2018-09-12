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Гвардиола рассказал, где хочет закончить свою тренерскую карьеру

вчера, 23:49

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что однажды хочет вернуться в «Барселону», где он начинал и игровую карьеру, и тренерскую.

Мои команды всегда будут играть так, как хочу я. Закончу карьеру там, где и начинал. Надеюсь, свои последние шаги в футболе сделаю в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что Гвардиола ввел новую систему штрафов в «Манчестер Сити».

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Все комментарии
жуткий
жуткий ответил Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 00:54
"Сити обречён на смерть, после того, как шейх наиграется." С самого начала понял, что ты дро..шь на дьяволов. Повторюсь, твоя "аналитика" только красным глорам на смех. Чей клон?
Примитив какой-то, я думал ты поумнее. Тебе я известен как пользователь без ника с аватаркой Нассера, президента ПСЖ.
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ ответил жуткий
сегодня в 00:53
Может быть я и не владею знаниями по стратегическим планам, но вижу итоги их работы. Ты говоришь про состав, а это не имеет отношения к развитию клуба. Состав тут вообще ни при чём. Человек, который создаёт бизнес, не имея безграничных финансовых ресурсов, поступает совсем не так, как движется Сити. Сити просто сорит деньгами. Купили одного - не подошёл - ай, да и ладно, купим другого. Вот вся стратегия Сити. У них много денег, они не боятся ошибок своих. А наложение на это не особо толкового руководства приводит к тому, что ошибок этих уже пруд пруди. Вот ты говоришь: вклады Мансура 70%. У Сити сколько там бюджет? Думаю 500 млн. евро есть. Получается 350-т - это личные деньги Мансура. И так десять лет, 3,5 млрд. евро... Так бизнес не делается. Сити обречён на смерть, после того, как шейх наиграется. Челси же уже спокойно будет топ-клубом и без Абрамовича - это принципиальное отличие у этих двух клубов.
"Сити обречён на смерть, после того, как шейх наиграется."

С самого начала понял, что ты дро..шь на дьяволов. Повторюсь, твоя "аналитика" только красным глорам на смех. Чей клон?
жуткий
жуткий ответил ДобряK
сегодня в 00:53
Привет, дружище, а ещё лучше, прежним Гвардиолой, но) дважды войти в одну реку нельзя, УВЫ(.
Да это и не нужно, быть прежним. Та Барселона останется в памяти и с теплотой будет оттуда доставаться в рассказах о ней тем, кто её не видел. Пусть сделает новую Барселону, отличную от той, но не менее интересную - писать историю намного лучше второго вхождения в одну реку.
ДобряK
ДобряK ответил жуткий
сегодня в 00:50
Привет, друг. Ты же знаешь моё мнение - я бы хотел, чтобы Гвардиола тренировал Барселону. Стал своим Венгером там. А ещё лучше своим САФом.
Привет, дружище, а ещё лучше, прежним Гвардиолой, но) дважды войти в одну реку нельзя, УВЫ(.
жуткий
жуткий ответил ДобряK
сегодня в 00:47
А вдруг у него гены А.Венгера) по линии прабабушки или прадедушки) А по поводу его заявления:Дважды войти в одну реку нельзя, такого триумфа больше не будет.
Привет, друг. Ты же знаешь моё мнение - я бы хотел, чтобы Гвардиола тренировал Барселону. Стал своим Венгером там. А ещё лучше своим САФом.
жуткий
жуткий ответил Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 00:46
Разве Манчестер Сити скупал именно звезд? Насчет стратегии развития - ты зря. Брали перспективных для создания базы роста. Походу ты вообще не владеешь ситуацией в клубе за последние 10 лет. Молодежь стремительно развивается. Фоден и Санчо взяли молодежный ЧМ. Фоден был признан лучшим игроком ЧМ. Санчо потом продали в Боруссию, они его покупали как замену Дембеле. У клуба самофинансирование, вклады Мансура составляют уже 67%, это уже хороший результат. Ты еще решил сравнить с ПСЖ, чьи владельцы скупали именно суперзвезд типа сбитых летчиков. Сити не отдавал за одного игрока больше 65 лямов. Как парижане за петуха. И вообще надоело уже одно и тоже трындеть, эту инфу уже который раз выкладываю. Твоя "аналитика" - уже надругательство над футболом. Твое мнение будет интересно только местным автобусникам.
Может быть я и не владею знаниями по стратегическим планам, но вижу итоги их работы. Ты говоришь про состав, а это не имеет отношения к развитию клуба. Состав тут вообще ни при чём.
Человек, который создаёт бизнес, не имея безграничных финансовых ресурсов, поступает совсем не так, как движется Сити. Сити просто сорит деньгами. Купили одного - не подошёл - ай, да и ладно, купим другого. Вот вся стратегия Сити. У них много денег, они не боятся ошибок своих. А наложение на это не особо толкового руководства приводит к тому, что ошибок этих уже пруд пруди.
Вот ты говоришь: вклады Мансура 70%. У Сити сколько там бюджет? Думаю 500 млн. евро есть. Получается 350-т - это личные деньги Мансура. И так десять лет, 3,5 млрд. евро...
Так бизнес не делается. Сити обречён на смерть, после того, как шейх наиграется. Челси же уже спокойно будет топ-клубом и без Абрамовича - это принципиальное отличие у этих двух клубов.
ДобряK
ДобряK ответил жуткий
сегодня в 00:44
Он не сможет тренировать Сити вечно.
А вдруг у него гены А.Венгера) по линии прабабушки или прадедушки)

А по поводу его заявления:Дважды войти в одну реку нельзя, такого триумфа больше не будет.
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ ответил жуткий
сегодня в 00:38
Челси не скупил всех звёзд, они планомерно работали, покупая просто сильных игроков. Тратили деньги вдумчиво и сейчас пришли к практически полной самоокупаемости - благодаря первоначальным вливаниям, клуб примкнул к топ-клубам в полном смысле этого слова. Им на это понадобилось около десяти лет. Сити уже десять лет с деньгами и ничуть не изменился - сорит им как в первый день. У клуба нет никакой стратегии развития, он как представитель золотой молодёжи, которым деньги достались на халяву. Челси же как трудяга, заработавший много, но знающий деньгам цену. Сити и ПСЖ брать ЛЧ не должны - это надругательство над футболом будет.
Разве Манчестер Сити скупал именно звезд? Насчет стратегии развития - ты зря. Брали перспективных для создания базы роста. Походу ты вообще не владеешь ситуацией в клубе за последние 10 лет. Молодежь стремительно развивается. Фоден и Санчо взяли молодежный ЧМ. Фоден был признан лучшим игроком ЧМ. Санчо потом продали в Боруссию, они его покупали как замену Дембеле. У клуба самофинансирование, вклады Мансура составляют уже 67%, это уже хороший результат.
Ты еще решил сравнить с ПСЖ, чьи владельцы скупали именно суперзвезд типа сбитых летчиков. Сити не отдавал за одного игрока больше 65 лямов. Как парижане за петуха.
И вообще надоело уже одно и тоже трындеть, эту инфу уже который раз выкладываю.
Твоя "аналитика" - уже надругательство над футболом. Твое мнение будет интересно только местным автобусникам.
жуткий
жуткий ответил Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 00:28
Деньги Абрамовича помогли же пенсам взять ЛЧ.
Челси не скупил всех звёзд, они планомерно работали, покупая просто сильных игроков. Тратили деньги вдумчиво и сейчас пришли к практически полной самоокупаемости - благодаря первоначальным вливаниям, клуб примкнул к топ-клубам в полном смысле этого слова. Им на это понадобилось около десяти лет.
Сити уже десять лет с деньгами и ничуть не изменился - сорит им как в первый день. У клуба нет никакой стратегии развития, он как представитель золотой молодёжи, которым деньги достались на халяву. Челси же как трудяга, заработавший много, но знающий деньгам цену.
Сити и ПСЖ брать ЛЧ не должны - это надругательство над футболом будет.
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ ответил жуткий
сегодня в 00:27
Ничего лично не имею против Сити и Гвардиолы, но деньги брать ЛЧ не должны. Это неправильно.
Верю лысому, под его руководством вся команда с каждым сезоном становится еще сильнее. АПЛ взял, побил множество рекордов, есть отправная точка.
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов
сегодня в 00:24
Он раньше сказаль больше не вернется в Барсу в качестве тренера
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ ответил жуткий
сегодня в 00:23
Ничего лично не имею против Сити и Гвардиолы, но деньги брать ЛЧ не должны. Это неправильно.
Деньги Абрамовича помогли же пенсам взять ЛЧ.
жуткий
жуткий ответил Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 00:23
Если судейских ошибок будет меньше, то лысый физрук обязательно возьмет ЛЧ.
Ничего лично не имею против Сити и Гвардиолы, но деньги брать ЛЧ не должны. Это неправильно.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 00:22
Это уже не важно, и там, и там неплохо платят.
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ ответил жуткий
сегодня в 00:21
Он не сможет тренировать Сити вечно.
Если судейских ошибок будет меньше, то лысый физрук обязательно возьмет ЛЧ.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 00:19
Можно закончить в Спартаке вне зависимости от желания
жуткий
жуткий ответил Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 00:17
Пока ЛЧ не возьмет, никуда не уйдет.
Он не сможет тренировать Сити вечно.
Brugzash
Brugzash ответил mangoх12
сегодня в 00:15
https://www.soccer.ru/?new_design=0
Большое спасибо, Вы очень добры.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 00:15
еще пахать и пахать
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 00:14
Пока ЛЧ не возьмет, никуда не уйдет.
mangoх12
mangoх12 ответил Brugzash
сегодня в 00:14
Напишите, пожалуйста, адрес старого сайта соккера.
https://www.soccer.ru/?new_design=0
Brugzash
Brugzash
сегодня в 00:12
Напишите, пожалуйста, адрес старого сайта соккера.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:10
Моуриньо: «Надеюсь закончить карьеру там, где и начинал, - в „школе переводчиков“»
wingback
wingback
сегодня в 00:03
Только бабла подрублю малёхо...
drug01
drug01
вчера в 23:52
Удачной карьеры!
жуткий
жуткий
вчера в 23:51
Пике президент, Гвардиола тренер, Месси казначей - то ли светлое будущее, то ли страшный сон.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
вчера в 23:51
Эспаньол максимум
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