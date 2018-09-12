Гвардиола рассказал, где хочет закончить свою тренерскую карьеру

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что однажды хочет вернуться в «Барселону», где он начинал и игровую карьеру, и тренерскую.
Мои команды всегда будут играть так, как хочу я. Закончу карьеру там, где и начинал. Надеюсь, свои последние шаги в футболе сделаю в «Барселоне».
Ранее сообщалось, что Гвардиола ввел новую систему штрафов в «Манчестер Сити».
С самого начала понял, что ты дро..шь на дьяволов. Повторюсь, твоя "аналитика" только красным глорам на смех. Чей клон?
С самого начала понял, что ты дро..шь на дьяволов. Повторюсь, твоя "аналитика" только красным глорам на смех. Чей клон?
Человек, который создаёт бизнес, не имея безграничных финансовых ресурсов, поступает совсем не так, как движется Сити. Сити просто сорит деньгами. Купили одного - не подошёл - ай, да и ладно, купим другого. Вот вся стратегия Сити. У них много денег, они не боятся ошибок своих. А наложение на это не особо толкового руководства приводит к тому, что ошибок этих уже пруд пруди.
Вот ты говоришь: вклады Мансура 70%. У Сити сколько там бюджет? Думаю 500 млн. евро есть. Получается 350-т - это личные деньги Мансура. И так десять лет, 3,5 млрд. евро...
Так бизнес не делается. Сити обречён на смерть, после того, как шейх наиграется. Челси же уже спокойно будет топ-клубом и без Абрамовича - это принципиальное отличие у этих двух клубов.
Человек, который создаёт бизнес, не имея безграничных финансовых ресурсов, поступает совсем не так, как движется Сити. Сити просто сорит деньгами. Купили одного - не подошёл - ай, да и ладно, купим другого. Вот вся стратегия Сити. У них много денег, они не боятся ошибок своих. А наложение на это не особо толкового руководства приводит к тому, что ошибок этих уже пруд пруди.
Вот ты говоришь: вклады Мансура 70%. У Сити сколько там бюджет? Думаю 500 млн. евро есть. Получается 350-т - это личные деньги Мансура. И так десять лет, 3,5 млрд. евро...
Так бизнес не делается. Сити обречён на смерть, после того, как шейх наиграется. Челси же уже спокойно будет топ-клубом и без Абрамовича - это принципиальное отличие у этих двух клубов.
А по поводу его заявления:Дважды войти в одну реку нельзя, такого триумфа больше не будет.
А по поводу его заявления:Дважды войти в одну реку нельзя, такого триумфа больше не будет.
Ты еще решил сравнить с ПСЖ, чьи владельцы скупали именно суперзвезд типа сбитых летчиков. Сити не отдавал за одного игрока больше 65 лямов. Как парижане за петуха.
И вообще надоело уже одно и тоже трындеть, эту инфу уже который раз выкладываю.
Твоя "аналитика" - уже надругательство над футболом. Твое мнение будет интересно только местным автобусникам.
Ты еще решил сравнить с ПСЖ, чьи владельцы скупали именно суперзвезд типа сбитых летчиков. Сити не отдавал за одного игрока больше 65 лямов. Как парижане за петуха.
И вообще надоело уже одно и тоже трындеть, эту инфу уже который раз выкладываю.
Твоя "аналитика" - уже надругательство над футболом. Твое мнение будет интересно только местным автобусникам.
Сити уже десять лет с деньгами и ничуть не изменился - сорит им как в первый день. У клуба нет никакой стратегии развития, он как представитель золотой молодёжи, которым деньги достались на халяву. Челси же как трудяга, заработавший много, но знающий деньгам цену.
Сити и ПСЖ брать ЛЧ не должны - это надругательство над футболом будет.
Сити уже десять лет с деньгами и ничуть не изменился - сорит им как в первый день. У клуба нет никакой стратегии развития, он как представитель золотой молодёжи, которым деньги достались на халяву. Челси же как трудяга, заработавший много, но знающий деньгам цену.
Сити и ПСЖ брать ЛЧ не должны - это надругательство над футболом будет.