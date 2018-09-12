Гвардиола рассказал, где хочет закончить свою тренерскую карьеру

вчера, 23:49

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что однажды хочет вернуться в «Барселону», где он начинал и игровую карьеру, и тренерскую.

Мои команды всегда будут играть так, как хочу я. Закончу карьеру там, где и начинал. Надеюсь, свои последние шаги в футболе сделаю в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что Гвардиола ввел новую систему штрафов в «Манчестер Сити».