  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Китай. Суперлига
  • Польша. Экстракласса
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Сербия. Суперлига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Германия. Бундеслига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 5 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен - - -
ГлавнаяНовости

Дриусси: «Фернандо мне чуть череп не снёс! Волосы сбоку точно подстриг»

сегодня, 01:56
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал об эпизоде матча 6-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0). Полузащитник «красно-белых» Фернандо применил опасную игру, выбивая мяч из своей штрафной, а затем попав бутсой в голову аргентинскому форварду. Арбитр встречи Владимир Москалёв не расценил этот эпизод как нарушение правил.

Мы были намного сильнее в тот день. Доминировали на протяжении всего матча, имели больше голевых моментов, должны были забивать, но чего-то не хватило. Как и во всех класико, здесь самое важное – не проиграть, набрать как минимум одно очко, потому что на длинной дистанции пригодится любой положительный результат. Нас не слишком обрадовала ничья, но я был доволен тем, как мы провели ту встречу. 

Удар Фернандо – это пенальти?

Для меня – безусловно. По-моему, там всё было более чем очевидно. Быстрый игровой момент, я оказался первым на мяче, а потом получил ногой по голове, и это видели все вокруг. Фернандо мне чуть череп не снёс! Волосы сбоку точно подстриг – как в парикмахерской. 

Спартаковец извинился перед вами?

 Да, в одном из следующих эпизодов он попросил прощения, пробегая мимо. Ничего страшного, я не держу зла – такое случается.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дриусси: «Апрельское интервью Манчини вывело меня из себя»
Сегодня, 01:28 0
Газизов: «Надеюсь, игра „Уфа“ - ЦСКА понравится всем»
Сегодня, 00:15 4
Кирьяков: «Антон не помешает сборной России»
Сегодня, 00:05 9
Романцев: «Главным нарушителем режима в „Спартаке“ был Цымбаларь»
Вчера, 19:33 40
Орлов: «Я бы не приветствовал переход Терри в „Спартак“»
Вчера, 19:04 79
Дмитрий Черышев: «Никаких вопросов по допингу к Денису и не было»
Вчера, 18:19 6
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100