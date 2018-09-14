  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Китай. Суперлига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Германия. Бундеслига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 5 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен - - -
ГлавнаяНовости

«Вулверхэмптон» выплатит «Спортингу» 18 млн фунтов за Патрисиу

сегодня, 05:43

«Вулверхэмптон» близок к урегулированию с лиссабонским «Спортингом» трансфера вратаря сборной Португалии Руя Патрисиу. По данным источника, английский клуб выплатит «Спортингу» 18 млн фунтов за игрока, присоединившегося к «волкам» на правах свободного агента.

Португалец разорвал соглашение с лиссабонским клубом после атаки фанатов, активировав пункт в своём контракте. Руководство «Спортинга» недавно обратилось в ФИФА с требованием взыскать у голкипера и его нового клуба 54.7 млн евро компенсации. «Вулверхэмптон» может избежать выплаты штрафа, если заплатит португальцам 18 млн фунтов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Аякс» будет готов отпустить Де Йонга за 75 млн евро
Сегодня, 04:49 1
Будущее Погба зависит от будущего Моуриньо
Вчера, 22:35 7
Воспитанник ЦСКА Адамс может перебраться на Мальту
Вчера, 20:25 21
«Милан» проявляет интерес к Рэмзи
Вчера, 14:02 2
Моуриньо дал «зеленый свет» продаже Марсьяля
Вчера, 11:56 19
«Лейпциг» претендует на защитника ПСЖ
Вчера, 11:16 1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100