«Вулверхэмптон» выплатит «Спортингу» 18 млн фунтов за Патрисиу

«Вулверхэмптон» близок к урегулированию с лиссабонским «Спортингом» трансфера вратаря сборной Португалии Руя Патрисиу. По данным источника, английский клуб выплатит «Спортингу» 18 млн фунтов за игрока, присоединившегося к «волкам» на правах свободного агента.
Португалец разорвал соглашение с лиссабонским клубом после атаки фанатов, активировав пункт в своём контракте. Руководство «Спортинга» недавно обратилось в ФИФА с требованием взыскать у голкипера и его нового клуба 54.7 млн евро компенсации. «Вулверхэмптон» может избежать выплаты штрафа, если заплатит португальцам 18 млн фунтов.