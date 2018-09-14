«Вулверхэмптон» выплатит «Спортингу» 18 млн фунтов за Патрисиу

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«Вулверхэмптон» близок к урегулированию с лиссабонским «Спортингом» трансфера вратаря сборной Португалии Руя Патрисиу. По данным источника, английский клуб выплатит «Спортингу» 18 млн фунтов за игрока, присоединившегося к «волкам» на правах свободного агента.