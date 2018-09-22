Фред - 500-й игрок, забивший за «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 17:56

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред вошел в историю клуба. Бразилец отметился забитым голом в матче 6-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона». Таким образом, Фред стал 500-м игроком, который забил за манкунианцев во всех турнирах.