Кейн: «Мы были заряжены на хорошую игру»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн прокомментировал победу над «Брайтоном» в матче 6-го тура АПЛ.
Великолепная победа. Мы были заряжены на хорошую игру и одержали заслуженную победу. Сегодня мы бились до конца.
|Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур
|1
|X
|2
|19:00
|Матч завершен
|Ростов
|0:0
|Уфа
|11:30
|Матч завершен
|Енисей
|1:2
|Урал
|16:30
|Матч завершен
|Арсенал Т
|2:2
|Рубин
|19:00
|Матч завершен
|Ахмат
|1:1
|Оренбург
|14:00
|Матч завершен
|Динамо М
|0:1
|Анжи
|Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур
|1
|X
|2
|19:30
|Матч завершен
|Шальке-04
|0:2
|Бавария
|Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур
|1
|X
|2
|17:00
|Матч завершен
|Кардифф
|0:5
|Манчестер Сити
|17:00
|Матч завершен
|Ливерпуль
|3:0
|Саутгемптон
|17:00
|Матч завершен
|Ман Юнайтед
|1:1
|Вулверхэмптон
|19:30
|Матч завершен
|Брайтон энд Хоув
|1:2
|Тоттенхэм
|Испания. Примера 2018/2019, 5 тур
|1
|X
|2
|19:30
|Матч завершен
|Хетафе
|0:2
|Атлетико М
|-
|-
|-
|21:45
|Матч завершен
|Реал
|1:0
|Эспаньол
|Италия. Серия А 2018/2019, 5 тур
|1
|X
|2
|21:30
|Матч завершен
|Сампдория
|0:1
|Интер
|Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Тоттенхэм
|Матч завершен
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн прокомментировал победу над «Брайтоном» в матче 6-го тура АПЛ.
Великолепная победа. Мы были заряжены на хорошую игру и одержали заслуженную победу. Сегодня мы бились до конца.
Верю что и вы своего заредили что бы скатать ничейку с "волками".
Верю что и вы своего заредили что бы скатать ничейку с "волками".