Кейн: «Мы были заряжены на хорошую игру»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн прокомментировал победу над «Брайтоном» в матче 6-го тура АПЛ .

Великолепная победа. Мы были заряжены на хорошую игру и одержали заслуженную победу. Сегодня мы бились до конца.