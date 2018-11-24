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18:00 Матч завершен  Вест Хэм 0:4  Манчестер Сити 11.00 6.45 1.24
18:00 Матч завершен  Уотфорд 0:3  Ливерпуль 6.25 3.02 1.78
18:00 Матч завершен  Ман Юнайтед 0:0  Кристал Пэлас 1.615 3.25 7.90
20:30 Идет второй тайм, 77’  Тоттенхэм 3:0  Челси 1.25 6.30 10.75
Германия. Бундеслига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  Вольфсбург 1:0  РБ Лейпциг 1.41 3.90 11.50
17:30 Матч завершен  Бавария 3:3  Фортуна 1.101 13.25 24.00
17:30 Матч завершен  Майнц 1:2  Боруссия Д 6.60 2.11 2.34
20:30 73’  Шальке-04 3:1  Нюрнберг 1.063 11.50 41.00
Испания. Примера 2018/2019, 13 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен  Эйбар 3:0  Реал 2.54 3.14 2.94
18:15 Матч завершен  Валенсия 3:0  Райо Вальекано 1.152 7.40 20.00
22:45 сегодня  Атлетико М -:-  Барселона 1.93 3.55 3.95
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Удинезе 1:0  Рома 4.20 2.53 2.38
20:00 Матч завершен  Ювентус 2:0  СПАЛ 1.16 8.20 19.50
22:30 сегодня  Интер -:-  Фрозиноне 1.27 6.40 11.50
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Динамо М 1:2  Енисей 4.65 3.10 1.94
16:30 Матч завершен  Оренбург 1:0  Уфа 2.60 1.727 11.25
19:00 Матч завершен  Анжи 1:1  Рубин 13.75 2.95 1.56
Франция. Лига 1 2018/2019, 14 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен  ПСЖ 1:0  Тулуза 1.055 13.00 35.00
22:00 сегодня  Кан -:-  Монако 2.92 3.32 2.44
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МЮ не смог обыграть «Кристал Пэлас»

сегодня, 19:54
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 0Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

В рамках 13-го тура АПЛ МЮ дома не смог переиграть гостей из Лондона.

Манчестер, стадион «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» - «Кристал Пэлас» 0:0

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Дармиан, Смоллинг, Линделеф, Янг, Погба (Санчес 68), Матич, Мата (Рэшфорд 60), Лингард (Феллаини 60), Лукаку, Марсьяль
Главный тренер: Моуриньо Жозе.

«Кристал Пэлас»: Хеннесcи, Ван-Биссака, Томкинс, Сако, ван Анхольт, МакАртур, Миливоевич, Куяте, Майер, Таунсенд (Шлупп 88), Заха (Айю 90+1)
Главный тренер: Ходжсон Рой.

Предупреждения: Миливоевич 9, Сако 27, Янг 71

Судья: Мэйсон Ли.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

В прошлом туре МЮ уступил «Манчестер Сити».

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Все комментарии
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   87 / 785
сегодня в 22:06
днари продолжают позорить мю)
Великий Князь
Великий Князь
   1 / 785
сегодня в 22:06
Надорвались в Турине. Аха-ха)
allemz
allemz ответил juvenale
   15 / 785
сегодня в 22:02
мю мешок)))ну ты даешь
Футболом когда начал интересоваться?)
juvenale
juvenale ответил allemz
   60 / 785
сегодня в 22:01
Бесхребетный позорный мешок еле отскочил у себя дома. Пердив уже соскучился по розовым.
мю мешок)))ну ты даешь
juvenale
juvenale ответил Против ЦСКА
   60 / 785
сегодня в 22:01
Следующий сезон без Лиги чемпионов?
выиграют лч в этом
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   116 / 785
сегодня в 21:24
Следующий сезон без Лиги чемпионов?
barcamilan
barcamilan ответил Lionel Messi-10
   406 / 785
сегодня в 21:21
Маур лучше Гвардиолы!! Манчестер красный!!!)
интересно чем же?
Остапчук 67
Остапчук 67
   125 / 785
сегодня в 21:18
Моуриньо, как тренер, становится все слабее - пора его проводить из МЮ.
hoper
hoper
   744 / 785
сегодня в 21:11
Если ЖМ был бы настоящим мужиком ,то сам ушёл бы в отставку.Сам мучается и команду мучает.Я уже перестал матчи МЮ смотреть.Сплошные 23ные спазмы
yudin_duda
yudin_duda
   317 / 785
сегодня в 21:04
Интресно, долго ли этого 7а держать будут..
BIANCONERI27
BIANCONERI27
   412 / 785
сегодня в 21:03
Идеи Моуриньо не работают уже 3-4 года.надо ему менятся или валить в сборные,по стопам Ван Гала идёт.
Гавроша
Гавроша
   23 / 785
сегодня в 20:50
Вот что бывает, когда встречаются два автобуса. А зрители их не волнуют.
dzvinka
dzvinka
   36 / 785
сегодня в 20:49
Пэлас должны были брать 3 очка с середняком, не каждый викенд такой шанс выпадает. Как бы не поплатились - должны прибавлять.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   133 / 785
сегодня в 20:32
Маур лучше Гвардиолы!!
Манчестер красный!!!)
dimagas1
dimagas1 ответил Karkaz
   146 / 785
сегодня в 20:25
Но некоторые всё равно будут вспоминать, как переводчик чуть ли не с Шинником брал лигу чемпионов
Как не крути с Порту это ужо достижение.То что его схема уже устарела и знатно это уже другое дело.
Karkaz
Karkaz
   391 / 785
сегодня в 20:21
Но некоторые всё равно будут вспоминать, как переводчик чуть ли не с Шинником брал лигу чемпионов
инвайт
инвайт ответил allemz
   6 / 785
сегодня в 20:20
Так точно.
Я тоже готов. Люблю АПЛ в последние годы. Да и вдвойне приятно будет, если после матча будут слышны всхлипы от писателей да медведей разных :)
allemz
allemz ответил инвайт
   15 / 785
сегодня в 20:18
Будешь смотреть как любимой клуб писателя с лошадиной фамилией сейчас Челси унижать будет?)
Так точно.
инвайт
инвайт ответил allemz
   6 / 785
сегодня в 20:18
Бесхребетный позорный мешок еле отскочил у себя дома. Пердив уже соскучился по розовым.
Будешь смотреть как любимой клуб писателя с лошадиной фамилией сейчас Челси унижать будет?)
dimagas1
dimagas1 ответил Steven Gerrard 008
   146 / 785
сегодня в 20:16
МЮ только Х. Уэбб поможет
Дед Мороз тоже в силах)))
MrAnfielD
MrAnfielD
   318 / 785
сегодня в 20:15
Аххах, как же всетаки приятно созерцать когда муму на своем месте! Орлы на выезде красавцы ! Щас еще либо пенсы либо куры очки потеряют, приятные выходные
nnb199O
nnb199O ответил Meruzhan Hakobyan
   567 / 785
сегодня в 20:12
Ребято джан,вы не знаете где Ушаков слушшши?!
У Ушаковка СРОЧНЫЕ ДЕЛА, НАВЕРНОЕ.
DXTK
DXTK
   94 / 785
сегодня в 20:12
когда счет похож на колеса, то далеко на них автобус не уедет. Печальное зрелище.
Derby County
Derby County
   218 / 785
сегодня в 20:10
Можно только посочувствовать.
allemz
allemz
   15 / 785
сегодня в 20:07
Бесхребетный позорный мешок еле отскочил у себя дома.
Пердив уже соскучился по розовым.
nnb199O
nnb199O
   567 / 785
сегодня в 20:06
МЮ заработал очки, КП нынче очень плох, с аутсайдерами теряют очки.
mangoх12
mangoх12
   51 / 785
сегодня в 20:06
первый манчестерский середняк уже скатился скоро и шейховский мешок пойдет вслед
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   135 / 785
сегодня в 20:05
МЮ только Х. Уэбб поможет
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan
сегодня в 20:05
Ребято джан,вы не знаете где Ушаков слушшши?!
Agamaga
Agamaga
   178 / 785
сегодня в 20:05
Что вы хотите от сбитого летчика? Он уже давно тю-тю)
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