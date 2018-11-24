МЮ не смог обыграть «Кристал Пэлас»

В рамках 13-го тура АПЛ МЮ дома не смог переиграть гостей из Лондона.
Манчестер, стадион «Олд Траффорд»
«Манчестер Юнайтед» - «Кристал Пэлас» 0:0
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Дармиан, Смоллинг, Линделеф, Янг, Погба (Санчес 68), Матич, Мата (Рэшфорд 60), Лингард (Феллаини 60), Лукаку, Марсьяль
Главный тренер: Моуриньо Жозе.
«Кристал Пэлас»: Хеннесcи, Ван-Биссака, Томкинс, Сако, ван Анхольт, МакАртур, Миливоевич, Куяте, Майер, Таунсенд (Шлупп 88), Заха (Айю 90+1)
Главный тренер: Ходжсон Рой.
Предупреждения: Миливоевич 9, Сако 27, Янг 71
Судья: Мэйсон Ли.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
В прошлом туре МЮ уступил «Манчестер Сити».
Манчестер красный!!!)
Манчестер красный!!!)
Пердив уже соскучился по розовым.
Пердив уже соскучился по розовым.