Кононов: «Верю, что „Спартак“ на правильном пути»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о задачах, которые были перед ним поставлены после прихода в клуб. Кононов возглавил «Спартак» в ноябре прошлого года.

Когда я пришел в «Спартак», передо мной ставились абсолютно выполнимые задачи. Мне предстояло сплотить коллектив, дать определенное направление игры, обозначить основной состав, который будет играть в ближайших матчах, а также выбрать ребят из тех футболистов, на которых я могу положиться. Чтобы игроки действовали согласно моему видению, необходимо около четырех месяцев, на которые мы пока еще не вышли. То, что я вижу сейчас по сборам, их работу на тренировках, я верю, что мы на правильном пути и добьемся того, чего хотим.