Паредес: «Я очень горд, что присоединился к ПСЖ»

Новобранец ПСЖ Леандро Паредес прокомментировал свой переход во французский клуб.

Я очень горд, что присоединился к ПСЖ . Имея опыт выступлений в Италии и России, сейчас у меня появилась возможность открыть для себя новую лигу. Но прежде всего я буду носить футболку одного из самых престижных клубов мира.

Хочу поблагодарить председателя правления и тренера за уверенность в моих силах, которую они продемонстрировали, подписывая со мной контракт.

Я с нетерпением жду встречи с атмосферой стадиона «Парк де Пренс».