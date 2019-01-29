Паредес: «Я очень горд, что присоединился к ПСЖ»

Новобранец ПСЖ Леандро Паредес прокомментировал свой переход во французский клуб.
Я очень горд, что присоединился к ПСЖ. Имея опыт выступлений в Италии и России, сейчас у меня появилась возможность открыть для себя новую лигу. Но прежде всего я буду носить футболку одного из самых престижных клубов мира.
Хочу поблагодарить председателя правления и тренера за уверенность в моих силах, которую они продемонстрировали, подписывая со мной контракт.
Я с нетерпением жду встречи с атмосферой стадиона «Парк де Пренс».
А вспомните, как совсем недавно, Паредес разделял "АМБИЦИИ" Зенита Манчини, а затем и Семака.
Они, его амбиции, в Зените резко испарились и растворились в чехарде состава Манчини и безволия при Семаке.
После прихода Семака "АМБИЦИИ" Паредеса в Зените пребывали в глубочайшем кризисе.
И вот теперь Паредес вознамерился провернуть АФЁРУ с амбициями в ПСЖ аж на все 47 лимонов в евро!
Не хило, неправда ли?
Все свои "силы" Паредес в Зените провалял на поле и там бездарно ЗАКОПАЛ.
Зениту Паредес уже отдал "все свои силы" без остатка, а на ПСЖ не осталось ни капли.
Может быть Паредес в ПСЖ нагуляет футбольный жирок и выложится на поле по полной, согласно платёжной ведомости.
Зенит только выиграл от ухода Паредеса.
А деньги за трансфер пригодятся Зениту для покупки стоящего игрока уровня выше Паредеса.
Мы желаем Паредесу хотя бы в ПСЖ не валять дурака, а играть и радовать болельщиков команды и специалистов.
А вспомните, как совсем недавно, Паредес разделял "АМБИЦИИ" Зенита Манчини, а затем и Семака.
Они, его амбиции, в Зените резко испарились и растворились в чехарде состава Манчини и безволия при Семаке.
После прихода Семака "АМБИЦИИ" Паредеса в Зените пребывали в глубочайшем кризисе.
И вот теперь Паредес вознамерился провернуть АФЁРУ с амбициями в ПСЖ аж на все 47 лимонов в евро!
Не хило, неправда ли?
Все свои "силы" Паредес в Зените провалял на поле и там бездарно ЗАКОПАЛ.
Зениту Паредес уже отдал "все свои силы" без остатка, а на ПСЖ не осталось ни капли.
Может быть Паредес в ПСЖ нагуляет футбольный жирок и выложится на поле по полной, согласно платёжной ведомости.
Зенит только выиграл от ухода Паредеса.
А деньги за трансфер пригодятся Зениту для покупки стоящего игрока уровня выше Паредеса.
Мы желаем Паредесу хотя бы в ПСЖ не валять дурака, а играть и радовать болельщиков команды и специалистов.