«Интер» интересуется полузащитником «Порту»

Полузащитник «Порту» Ясин Браими попал в сферу интересов «Интера», об этом сообщает пресса.
Итальянский клуб попробует подписать 28-летнего футболиста следующим летом. Ранее интерес к игроку проявляли клубы из АПЛ - «Арсенал» и «Эвертон».
|Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур
|1
|X
|2
|17:05
|сегодня
|Лестер Сити
|-:-
|Ман Юнайтед
|19:30
|сегодня
|Манчестер Сити
|-:-
|Арсенал
|-
|-
|-
|Испания. Примера 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|14:00
|Матч завершен
|Вильярреал
|2:2
|Эспаньол
|18:15
|сегодня
|Бетис
|-:-
|Атлетико М
|-
|-
|-
|20:30
|сегодня
|Эйбар
|-:-
|Жирона
|22:45
|сегодня
|Реал
|-:-
|Алавес
|Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|14:30
|Матч завершен
|СПАЛ
|0:0
|Торино
|17:00
|сегодня
|Дженоа
|-:-
|Сассуоло
|17:00
|сегодня
|Удинезе
|-:-
|Фиорентина
|20:00
|сегодня
|Интер
|-:-
|Болонья
|22:30
|сегодня
|Рома
|-:-
|Милан
|Германия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|17:30
|сегодня
|Аугсбург
|-:-
|Майнц
|20:00
|сегодня
|Штутгарт
|-:-
|Фрайбург
|Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Ним
|-:-
|Монпелье
|19:00
|Матч перенесен
|Сент-Этьен
|-:-
|Страсбур
|23:00
|сегодня
|Лион
|-:-
|ПСЖ
|Австралия. А-Лига 2018/2019, 17 тур
|1
|X
|2
|09:00
|Матч завершен
|Сидней
|2:0
|Мельбурн Сити
|Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур
|1
|X
|2
|13:00
|Матч завершен
|Габала
|1:0
|Сумгаит
|17:30
|сегодня
|Карабах
|-:-
|Нефтчи
|Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Эгнация Рогожина
|-:-
|Орикум
|-
|-
|-
|Албания. Суперлига 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|16:00
|44’
|Камза
|0:0
|Партизани
|-
|-
|-
|16:00
|44’
|Лачи
|0:2
|Луфтетари Жирокас
|-
|-
|-
|Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур
|1
|X
|2
|01:20
|Матч завершен
|Ланус
|1:0
|Колон
|01:20
|Матч завершен
|Архентинос Хун
|0:0
|Бельграно
|03:30
|Матч завершен
|Росарио Сентраль
|0:0
|Альдосиви
|23:10
|сегодня
|Унион СФ
|-:-
|Ньюэллс Олд Бойз
|23:10
|сегодня
|Бока Хуниорс
|-:-
|Годой-Крус
|Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Депортиво Риестра
|-:-
|Тальерес Ремедиос
|-
|-
|-
|Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур
|1
|X
|2
|01:10
|Матч завершен
|Кильмес
|1:1
|Темперлей
|04:00
|Матч завершен
|Централ Кордоба
|1:0
|Платенсе
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Гильермо Браун
|-:-
|Арсенал С
|-
|-
|-
|Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|ЛН Алем
|-:-
|Кануэлас
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Вилла Сан Карлос
|-:-
|Спортиво Итальяно
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Депортиво Мерло
|-:-
|Генерал Ламадрид
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Итусаинго
|-:-
|Аргентино Кульмес
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Централ Кордоба
|-:-
|Депортиво Арменио
|-
|-
|-
|Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|16:30
|14’
|Брюгге
|0:0
|Гент
|20:00
|сегодня
|Стандард
|-:-
|Андерлехт
|22:00
|сегодня
|Сент-Трюйден
|-:-
|Эйпен
|Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур
|1
|X
|2
|22:00
|сегодня
|Витория Кон
|-:-
|Алагоиньяс
|-
|-
|-
|Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур
|1
|X
|2
|22:00
|сегодня
|Баия ди Фейра
|-:-
|Жакобина
|Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур
|1
|X
|2
|22:00
|сегодня
|Кашиас
|-:-
|Гремио
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Сан Жозе
|-:-
|Веранополис
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Айморе
|-:-
|Жувентуд
|Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Атлетико Мин
|2:0
|Гуарани МГ
|-
|-
|-
|16:00
|44’
|Тупинамбас
|0:0
|Томбенсе
|22:00
|сегодня
|Патросиненсе
|-:-
|Америка Мин
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Вила-Нова
|-:-
|Крузейро
|Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур
|1
|X
|2
|22:00
|сегодня
|Эстудиантес Кар
|-:-
|Карабобо
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Трухильянос
|-:-
|Арагуа
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Атлетико В
|-:-
|Португеса
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Сулия
|-:-
|Депортиво Тачира
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Эстудиантес М
|-:-
|Депортиво Лара
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Минерос Гайана
|-:-
|Депортиво Гуайра
|-
|-
|-
|Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|15:30
|Матч перенесен
|Эрцгебирге
|-:-
|Кельн
|15:30
|57’
|Зандхаузен
|1:0
|Бохум
|15:30
|55’
|Хольштайн
|1:0
|Ян
|Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|15:00
|86’
|Вехен
|1:0
|Ганза
|16:00
|Матч перенесен
|Унтерхахинг
|-:-
|Энерги
|Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур
|1
|X
|2
|03:00
|Матч завершен
|УПНФМ
|1:1
|Мотагуа
|-
|-
|-
|04:00
|Матч завершен
|Реал Эспанья
|2:0
|Реал де Минас
|-
|-
|-
|Греция. Суперлига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|16:00
|45’
|ОФИ
|0:0
|Ксанти
|17:00
|сегодня
|Аполлон См
|-:-
|Астерас
|18:15
|сегодня
|Левадиакос
|-:-
|Панатинаикос
|18:15
|сегодня
|Ларисса
|-:-
|Атромитос
|20:00
|сегодня
|Арис
|-:-
|ПАС
|20:30
|сегодня
|АЕК
|-:-
|ПАОК
|Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|20:00
|сегодня
|Хапоэль Ир
|-:-
|Бней Сахнин
|21:30
|сегодня
|Маккаби ТА
|-:-
|Хапоэль Хф
|Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|14:00
|Матч завершен
|Мальорка
|2:0
|Алькоркон
|18:00
|сегодня
|Реал О
|-:-
|Кадис
|20:00
|сегодня
|Осасуна
|-:-
|Гранада
|20:00
|Матч отменен
|Реус Депортиу
|-:-
|Эльче
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Эстремадура
|-:-
|Спортинг Х
|Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Беневенто
|-:-
|Венеция
|17:00
|сегодня
|Кротоне
|-:-
|Ливорно
|23:00
|сегодня
|Пескара
|-:-
|Брешиа
|Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Дигенис Ороклинис
|-:-
|Омония ФК Арадиппу
|-
|-
|-
|Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|АЕЛ
|-:-
|АЕК
|18:00
|сегодня
|Докса
|-:-
|Неа Саламина
|19:00
|сегодня
|Алки Ор
|-:-
|Эносис
|-
|-
|-
|Колумбия. Примера А 2019, 3 тур
|1
|X
|2
|01:30
|Матч завершен
|Депортиво К
|1:1
|Атлет.Уила
|-
|-
|-
|02:00
|Матч завершен
|Жуниор
|3:2
|Метелин
|-
|-
|-
|03:45
|Матч завершен
|Атлетико Нас
|1:0
|Хагуарес Кор
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Депортиво Пасто
|-:-
|Онсе Кальдас
|-
|-
|-
|Колумбия. Примера B 2019, 1 тур
|1
|X
|2
|19:30
|сегодня
|Университарио Пп
|-:-
|Реал Сантандер
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Льянерос
|-:-
|Барранкилья
|-
|-
|-
|23:30
|сегодня
|Реал
|-:-
|Орсомарсо
|-
|-
|-
|Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур
|1
|X
|2
|04:30
|Матч завершен
|Сан Карлос
|0:2
|Депортиво Саприсса
|-
|-
|-
|04:55
|Матч завершен
|Эредиано
|1:2
|УКР
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Картагинес
|-:-
|Лимон
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Алаюэленсе
|-:-
|Перес Селедон
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Кармелита
|-:-
|Гуадалупе
|-
|-
|-
|Товарищеские матчи. Клубы 2019
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Вашингтон Ди Си Ю
|1:0
|Бетлехем
|-
|-
|-
|12:00
|Матч отменен
|Септември Соф
|-:-
|БАТЭ
|-
|-
|-
|13:00
|Матч завершен
|Сандеция
|0:0
|Грыф Вейхерово
|-
|-
|-
|13:00
|Матч завершен
|Краснодар
|2:0
|Нью-Инглэнд Р
|-
|-
|-
|15:00
|сегодня
|Согндаль
|-:-
|Сотра
|-
|-
|-
|15:00
|сегодня
|Нью-Йорк Сити
|-:-
|Копенгаген
|-
|-
|-
|15:00
|сегодня
|Корона
|-:-
|Сталь Мелец
|-
|-
|-
|16:00
|42’
|Нордшелланд
|1:1
|Мольде
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Хаммарбю
|-:-
|Санкт-Пёльтен
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|БАТЭ
|-:-
|Вольфсберг
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Енисей
|-:-
|Войводина
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Оренбург
|-:-
|Младост Луч
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Шахтер Дн
|-:-
|Партизан
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Раднички Ниш
|-:-
|Чайка
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Шленск
|-:-
|Опава
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Краснодар
|-:-
|Мальме
|19:30
|сегодня
|Волеренга
|-:-
|Мьёндален
|-
|-
|-
|Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур
|1
|X
|2
|02:00
|Матч завершен
|Америка
|2:0
|Керетаро
|04:00
|Матч завершен
|Тигрес УАНЛ
|2:1
|Сантос Лагуна
|-
|-
|-
|04:00
|Матч завершен
|Леон
|2:0
|Крус Асуль
|-
|-
|-
|06:06
|Матч завершен
|Тихуана
|2:0
|Толука
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|УНАМ Пумас
|-:-
|Монтеррей
|-
|-
|-
|Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|14:15
|Матч завершен
|Экселсиор
|2:1
|Фейеноорд
|16:30
|14’
|ПСВ
|1:0
|Фортуна Сд
|16:30
|14’
|Зволле
|0:1
|Утрехт
|18:45
|сегодня
|Ден Хааг
|-:-
|Хераклес
|Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур
|1
|X
|2
|00:45
|Матч завершен
|Депортиво Сантани
|1:1
|Ривер Плейт
|-
|-
|-
|02:45
|Матч завершен
|Серро Портеньо
|1:0
|Депортиво Кап
|-
|-
|-
|Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|Насионал Ф
|-:-
|Витория Сетубал
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Санта-Клара
|-:-
|Портимоненси
|20:30
|сегодня
|Спортинг
|-:-
|Бенфика
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Витория Гимараеш
|-:-
|Порту
|Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|Волунтари
|-:-
|Сепси
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Вииторул
|-:-
|Университатя Кр
|Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|13:30
|Матч завершен
|Эрзурумспор
|0:1
|Ризеспор
|16:00
|44’
|Акхисар Бел
|0:2
|Истанбул
|19:00
|сегодня
|Антальяспор
|-:-
|Бешикташ
|Хорватия. Первая лига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Осиек
|-:-
|Хайдук
|19:30
|сегодня
|Риека
|-:-
|Горица
|-
|-
|-
|Швейцария. Суперлига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|Грассхоппер
|-:-
|Базель
|18:00
|Матч перенесен
|Санкт-Галлен
|-:-
|Цюрих
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Люцерн
|-:-
|Сьон
|Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|15:30
|58’
|Сент-Джонстон
|0:0
|Селтик
|-
|-
|-
Полузащитник «Порту» Ясин Браими попал в сферу интересов «Интера», об этом сообщает пресса.
Итальянский клуб попробует подписать 28-летнего футболиста следующим летом. Ранее интерес к игроку проявляли клубы из АПЛ - «Арсенал» и «Эвертон».
В то время как «Интер» уже решил не подписывать контракт с Эктором Эррерой, еще одним игроком «Порту», у которого также заканчивается контракт летом, по причине того, что его требования к зарплате кажутся очень высокими.
Браими, однако, не просит высокой заработной платы. Но «Интер» чувствует, что, хоть он и хороший игрок, он не является их приоритетом. Они хотят сначала избавиться от Перишича, чтобы подписать Кейта Бальде и Маттео Политано на полноценной основе. Также «нерадзурри» в ожидании Родриго де Пауля.
В то время как «Интер» уже решил не подписывать контракт с Эктором Эррерой, еще одним игроком «Порту», у которого также заканчивается контракт летом, по причине того, что его требования к зарплате кажутся очень высокими.
Браими, однако, не просит высокой заработной платы. Но «Интер» чувствует, что, хоть он и хороший игрок, он не является их приоритетом. Они хотят сначала избавиться от Перишича, чтобы подписать Кейта Бальде и Маттео Политано на полноценной основе. Также «нерадзурри» в ожидании Родриго де Пауля.