«Монако» продлил контракты с 18-летними нападающими

Нападающие «Монако» Софьян Диоп и Вильсон Исидор продлили контракты с клубом. Оба 18-летних футболиста продлили соглашения с парижанами до лета 2023 года.
Напомним, что в январе состав «Монако» пополнил игрок «Лестера» Адриен Силва.
|Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка
|1
|X
|2
|22:45
|6’
|Брентфорд
|0:0
|Барнет
|22:45
|7’
|КПР
|0:0
|Портсмут
|22:45
|3’
|Вулверхэмптон
|0:0
|Шрюсбери Таун
|22:45
|6’
|Ньюпорт Каунти
|0:0
|Мидлсбро
|Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|21:00
|Матч завершен
|Марсель
|1:0
|Бордо
|Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала
|1
|X
|2
|20:30
|Матч завершен
|Нант
|2:0
|Тулуза
|20:30
|Матч завершен
|Метц
|0:1
|Орлеан
|20:30
|Матч завершен
|Ирис Клуб де Круа
|0:3
|Дижон
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Бастия
|-:-
|Кан
|-
|-
|-
|Англия. Лига Два 2018/2019, 13 тур
|1
|X
|2
|22:45
|7’
|Челтенхэм
|0:0
|Йовил
|Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур
|1
|X
|2
|22:45
|7’
|Транмер
|0:1
|Нортгемптон Таун
|Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур
|1
|X
|2
|01:00
|Матч завершен
|Патронато
|3:0
|Атлетико Тукуман
|03:10
|Матч завершен
|Сан-Мартин С-Х
|3:0
|Эстудиантес
|Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Колехиалес
|-:-
|Уркиса
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Альмиранте Браун
|-:-
|Сан-Тельмо
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Сакачиспас
|-:-
|Олл Бойз
|-
|-
|-
|23:05
|сегодня
|Дефенсорес Унидос
|-:-
|Барракас Централ
|Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур
|1
|X
|2
|02:05
|Матч завершен
|Сармьенто
|1:1
|Институто
|Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Экскурсионистас
|1:0
|Мидленд
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Эль Порвенир
|-:-
|Док Суд
|-
|-
|-
|Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур
|1
|X
|2
|01:30
|Матч завершен
|Авенида
|2:1
|Пелотас
|-
|-
|-
|01:40
|Матч завершен
|Интернасьонал
|1:0
|Бразил де Пелотас
|-
|-
|-
|Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд
|1
|X
|2
|20:30
|Матч завершен
|Гамбург
|1:0
|Нюрнберг
|20:30
|Матч завершен
|Хайденхайм
|2:1
|Байер
|22:45
|Идет первый тайм, 6’
|Боруссия Д
|0:1
|Вердер
|22:45
|7’
|Дуйсбург
|0:0
|Падерборн
|Колумбия. Примера А 2019, 3 тур
|1
|X
|2
|04:00
|Матч завершен
|Депортес Толима
|2:0
|Агилас Дорадас
|-
|-
|-
|Колумбия. Примера B 2019, 1 тур
|1
|X
|2
|02:00
|Матч завершен
|Кортулуа
|2:1
|Экспресо Рохо
|-
|-
|-
|22:00
|Закончился первый тайм
|Богота
|0:0
|Депор ФК
|-
|-
|-
|Товарищеские матчи. Клубы 2019
|1
|X
|2
|05:00
|Матч завершен
|Портленд Тимберс
|4:0
|Депортиво Саприсса
|-
|-
|-
|12:00
|Матч завершен
|Рубин
|0:0
|Раднички Ниш
|-
|-
|-
|15:30
|Матч завершен
|Локомотив Пл
|3:0
|Спартак Суб
|-
|-
|-
|17:00
|Матч завершен
|Напредак
|1:2
|Сараево
|-
|-
|-
|17:00
|Матч завершен
|Црвена Звезда
|2:1
|Работнички
|-
|-
|-
|17:00
|Матч завершен
|Спартак М
|1:1
|Марибор
|17:30
|Матч завершен
|Чукарички
|2:0
|Ригас ФС
|-
|-
|-
|17:30
|Матч завершен
|Мариуполь
|0:2
|Алашкерт
|-
|-
|-
|20:00
|Матч завершен
|Хальмстад
|3:3
|Мьельбю
|-
|-
|-
|20:00
|Матч завершен
|Хобро
|6:2
|Тистед
|-
|-
|-
|Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур
|1
|X
|2
|03:36
|Матч завершен
|Гвадалахара
|0:0
|Веракрус
|-
|-
|-
Нападающие «Монако» Софьян Диоп и Вильсон Исидор продлили контракты с клубом. Оба 18-летних футболиста продлили соглашения с парижанами до лета 2023 года.
Напомним, что в январе состав «Монако» пополнил игрок «Лестера» Адриен Силва.