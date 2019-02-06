Швайнштайгер назвал фаворитов Лиги чемпионов

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен  Эвертон -:-  Манчестер Сити - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 3.05 3.05 2.35
Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВитреВитре -:- Логотип футбольный клуб Лион ДюшерЛион Дюшер - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вийфранш (Вийфранш-сюр-Мер)Вийфранш -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль 2.45 3.05 3.1
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фуше-КружеФуше-Круже -:- Логотип футбольный клуб БуррелиБуррели - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
03:05 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 50’ Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис 1:0 Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург 3.15 3.6 2.15
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург 1.7 3.9 4.7
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 7.8 5.25 1.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна 1.72 3.45 5.3
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера -:- Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 38’ Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 0:0 Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 3:1 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 8’ Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 0:0 Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб ФуэнлабрадаФуэнлабрада -:- Логотип футбольный клуб Чикаго ФайрЧикаго Файр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од -:- Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы -:- Логотип футбольный клуб НецечаНецеча - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 48’ Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 1:0 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан 1.25 5.6 10.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен -:- Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.75 3.4 4.7
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Швайнштайгер назвал фаворитов Лиги чемпионов

сегодня, 00:27

Полузащитник Бастиан Швайнштайгер, который в конце прошлого года продлил контракт с «Чикаго Файр», назвал главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.

Фаворитами нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов являются «Барселона», «Бавария», «Реал» и «Ювентус». Что касается моего возможного возвращения в «Баварию», то всё может случиться. Однако сейчас я счастлив в США, меня всё устраивает в МЛС.

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Все комментарии
Comentarios
Comentarios
   422 / 774
сегодня в 02:21
Можно сократить до Ювентуса и Барселоны
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   3 / 774
сегодня в 02:03
Сейчас 100% фаворита нет. Да, "Барселона", вернувшая себе статус самого дорогого клуба, обладает супер-подбором, но по игре пока не демонстрирует того же, что толку, что Коут стоил 140 миллионов, если он по игре на 75 не тянет, Суарес - лидер ЛЧ по количеству загубленных моментов)

"Ливерпуль" лихорадит, опять, когда МС дает им все шансы, они теряют очки против обескровленного травмами ВХЮ. При этом и Гвардиола уже смог обыграть Клоппа в личной встрече.

У МС привычная проблема, как у любой команды Гвардиолы, кроме "Барселоны" (по понятным причинам) - в ЛЧ он выдает такие же стабильные матчи, как в АПЛ, при том, что волевые команды могут выложиться на 200%, и не заметить бригаду Пепчанского. Не замечали уже 5 раз подряд, заметят ли шестой?

Остальные клубы слабее.

"Юве" сейчас плох, у Аллегри кризис жанра, в полузащите шлак, Джан, Пьянич, Хедира, Бетанкур - не игроки уровня финала ЛЧ, Роналду играет в основном не на своей позиции, он не центрфорвард, как видит его Аллегри. Дибала вообще не оправдывает ожиданий. Команда мне симпатична, но не вижу, за счет чего она может пройти "Атлетико".

"Реал" только нащупывает игру, у него еще куча проблем.

"Бавария"? Аналогично. Команда только строится, плюс я не вижу качественного усиления, то, что там Горецка "Ганноверам" забивает, это вообще не показатель)
Семьнуль команда
Семьнуль команда
   134 / 774
сегодня в 01:40
Трудно было назвать других.
Bayern Best
Bayern Best
   121 / 774
сегодня в 01:34
Басти знает что говорит.
vinyardrip
vinyardrip ответил ошалевший
   237 / 774
сегодня в 01:31
юве возьмёт,закон подлости сыграет,это про буффона
Вот хотелось бы буффона, но это не справедливо будет
ошалевший
ошалевший
   246 / 774
сегодня в 01:24
юве возьмёт,закон подлости сыграет,это про буффона
ВЦСПС 3
ВЦСПС 3
   126 / 774
сегодня в 01:15
Алессиос взломал страничку Швайни?
beefs
beefs
   129 / 774
сегодня в 00:45
Это мы и без него знаем...
barc-f.
barc-f.
   244 / 774
сегодня в 00:36
Бавария и Реал? Что он там принимает в Штатах?)
За всё хорошее
За всё хорошее
   645 / 774
сегодня в 00:32
Хорошо, что МС не назвал. Где Ливерпуль, Атлетико, ПСЖ?
dimagas1
dimagas1 ответил vinyardrip
   435 / 774
сегодня в 00:32
Бавария... Ты даж чемп германии не смотришь. я поржал. ливер сити юве барса реал и псж накрайняк
Он бегал в Баварии грех не хвалить своих.
vinyardrip
vinyardrip
   237 / 774
сегодня в 00:29
Бавария... Ты даж чемп германии не смотришь. я поржал. ливер сити юве барса реал и псж накрайняк
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