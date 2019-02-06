Швайнштайгер назвал фаворитов Лиги чемпионов

Полузащитник Бастиан Швайнштайгер, который в конце прошлого года продлил контракт с «Чикаго Файр», назвал главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.

Фаворитами нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов являются «Барселона», «Бавария», «Реал» и «Ювентус». Что касается моего возможного возвращения в «Баварию», то всё может случиться. Однако сейчас я счастлив в США , меня всё устраивает в МЛС .