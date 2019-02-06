Швайнштайгер назвал фаворитов Лиги чемпионов

Полузащитник Бастиан Швайнштайгер, который в конце прошлого года продлил контракт с «Чикаго Файр», назвал главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.
Фаворитами нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов являются «Барселона», «Бавария», «Реал» и «Ювентус». Что касается моего возможного возвращения в «Баварию», то всё может случиться. Однако сейчас я счастлив в США, меня всё устраивает в МЛС.
"Ливерпуль" лихорадит, опять, когда МС дает им все шансы, они теряют очки против обескровленного травмами ВХЮ. При этом и Гвардиола уже смог обыграть Клоппа в личной встрече.
У МС привычная проблема, как у любой команды Гвардиолы, кроме "Барселоны" (по понятным причинам) - в ЛЧ он выдает такие же стабильные матчи, как в АПЛ, при том, что волевые команды могут выложиться на 200%, и не заметить бригаду Пепчанского. Не замечали уже 5 раз подряд, заметят ли шестой?
Остальные клубы слабее.
"Юве" сейчас плох, у Аллегри кризис жанра, в полузащите шлак, Джан, Пьянич, Хедира, Бетанкур - не игроки уровня финала ЛЧ, Роналду играет в основном не на своей позиции, он не центрфорвард, как видит его Аллегри. Дибала вообще не оправдывает ожиданий. Команда мне симпатична, но не вижу, за счет чего она может пройти "Атлетико".
"Реал" только нащупывает игру, у него еще куча проблем.
"Бавария"? Аналогично. Команда только строится, плюс я не вижу качественного усиления, то, что там Горецка "Ганноверам" забивает, это вообще не показатель)
"Ливерпуль" лихорадит, опять, когда МС дает им все шансы, они теряют очки против обескровленного травмами ВХЮ. При этом и Гвардиола уже смог обыграть Клоппа в личной встрече.
У МС привычная проблема, как у любой команды Гвардиолы, кроме "Барселоны" (по понятным причинам) - в ЛЧ он выдает такие же стабильные матчи, как в АПЛ, при том, что волевые команды могут выложиться на 200%, и не заметить бригаду Пепчанского. Не замечали уже 5 раз подряд, заметят ли шестой?
Остальные клубы слабее.
"Юве" сейчас плох, у Аллегри кризис жанра, в полузащите шлак, Джан, Пьянич, Хедира, Бетанкур - не игроки уровня финала ЛЧ, Роналду играет в основном не на своей позиции, он не центрфорвард, как видит его Аллегри. Дибала вообще не оправдывает ожиданий. Команда мне симпатична, но не вижу, за счет чего она может пройти "Атлетико".
"Реал" только нащупывает игру, у него еще куча проблем.
"Бавария"? Аналогично. Команда только строится, плюс я не вижу качественного усиления, то, что там Горецка "Ганноверам" забивает, это вообще не показатель)