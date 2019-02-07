Алаев: «Мы поддерживали Чеферина»

Генеральный директор РФС Александр Алаев поздравил Александера Чеферина с переизбранием на пост главы УЕФА .

На очередном конгрессе УЕФА в Риме состоялось знаменательное событие: на пост президента УЕФА был переизбран Александер Чеферин. Российский футбольный союз, являясь членом организации, полностью поддержал единственного кандидата. На протяжении первого президентского срока Чеферина РФС очень плодотворно взаимодействовал с Союзом европейских футбольных ассоциаций, мы поддерживаем его вектор развития футбола в Европе. Кандидатура Александера Чеферина была выдвинута всеми 55 национальными ассоциациями — и этот факт говорит сам за себя.