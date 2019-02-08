Агент: «В будущем Жамалетдинов будет точнее в формулировках»

Александр Маньяков, агент нападающего ЦСКА Тимура Жамалетдинова, перешедшего в польский «Лех» на правах аренды, пояснил слова футболиста, которые многие болельщики восприняли неоднозначно.

Игрок рассказывал о непростых взаимоотношениях с братьями Березуцкими и Сергеем Игнашевичем, а также с экс-наставником «армейцев» Леонидом Слуцким.