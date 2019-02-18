Победы «Монако» и ПСЖ. Итоги 25-го тура Лиги 1

Завершились матчи 25-го тура чемпионата Франции.
«Ним» - «Дижон» 2:0
Голы: Саванье 28, Антонен 83
«Лион» - «Генгам» 2:1
Голы: Мартен 15, Фекир 35 - Эбоа 21
«Марсель» - «Амьен» 2:0
Голы: Товен 19, Балотелли 25
«Анже» - «Ницца» 3:0
Голы: Баокен 44 (пенальти), Фулджини 47, Лопес 90
«Монако» - «Нант» 1:0
Гол: Желсон Мартинш 13
«Кан» - «Страсбур» 0:0
«Лилль» - «Монпелье» 0:0
«Бордо» - «Тулуза» 2:1
Голы: Башич 2, Бриан 82 - Каюзак 70
«Реймс» - «Ренн» 2:0
Голы: Диа 3, Уден 68
«Сэнт-Этьен» - ПСЖ 0:1
Гол: Мбаппе 73
После гола Башича на 2-й минуте Бордо откатился к своим воротам и закономерно пропустил. Но удача была за хозяев.
Дебют Маджи вышел неудачным.
После гола Башича на 2-й минуте Бордо откатился к своим воротам и закономерно пропустил. Но удача была за хозяев.
Дебют Маджи вышел неудачным.