Файзуллин: «„Локомотив“ перегорел в матче с загребским „Динамо“»

Полузащитник «Локомотива» U-19 Денис Файзуллин прокомментировал вылет своей команды из Юношеской Лиги УЕФА от загребского «Динамо».

Москвичи проиграли в серии пенальти, тогда как основное время завершилось вничью.

Чувствуем опустошение, потому что обидно все-таки получить гол в свои ворота из ничего. Плюс ко всему мы не реализовали четыре стопроцентных момента и пенальти - все это, конечно же, сказывается. Могли сыграть лучше, настраивались, но видимо перегорели.

Были готовы к агрессивному футболу со стороны соперника, но с первых минут они понеслись вперед, и мы не ожидали именно такого давления. Во втором тайме мы завелись, начали более жестко идти в отбор, не проигрывать единоборства, и от этого пошли опасные моменты, которые привели к голу. Что касается моего гола, то не могу его описать - скажу просто, что там сложно было не забить.