Гвардиола: «„Челси“ провел невероятный матч»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями от победы своей команды над «Челси» в финале Кубка Лиги. «Горожане» добыли трофей в серии послематчевых пенальти.
Я счастлив. Мои комплименты «Челси», они провели невероятный матч. Очень рад, что впервые в карьере мне покорился Кубок Лиги.
В распоряжении «Челси» есть очень мастеровитые футболисты, так что мы знали, что спустя две недели после прошлой игры будет сложнее.
Могу ли я создать в «Ман Сити» династию, как это было в «Барселоне»? Я не собираюсь сравнивать. В «Барселоне» мы сделали уникальные вещи. Здесь же другие игроки, другой клуб. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти.
Странным образом я стал болеть за Манчестер, за Сити за игру, за Манчестер (Юнайтед) за возрождение !
Аминь !
Честно говоря , Манчестер всегда был один , Манчестер Юнайтед, но времена меняются и
теперь на смену единовластию в лице первого секретаря обкома КПСС пришло двоевластие губернатора и мера города.
Тут всё зависит от личностей, например Мэр Собчак был опаснее Мэра Лужков ,ну а дальше видно будет кто сильнее в Манчестере Гвардьола или Сольскяер.
Кто кому мистер, как сказал Хорхе Вальдано Алексу Фергюсону однажды.
Странным образом я стал болеть за Манчестер, за Сити за игру, за Манчестер (Юнайтед) за возрождение !
Аминь !
Честно говоря , Манчестер всегда был один , Манчестер Юнайтед, но времена меняются и
теперь на смену единовластию в лице первого секретаря обкома КПСС пришло двоевластие губернатора и мера города.
Тут всё зависит от личностей, например Мэр Собчак был опаснее Мэра Лужков ,ну а дальше видно будет кто сильнее в Манчестере Гвардьола или Сольскяер.
Кто кому мистер, как сказал Хорхе Вальдано Алексу Фергюсону однажды.
в прошлом году тоже мс выиграл.
в прошлом году тоже мс выиграл.