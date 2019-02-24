Гвардиола: «„Челси“ провел невероятный матч»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями от победы своей команды над «Челси» в финале Кубка Лиги. «Горожане» добыли трофей в серии послематчевых пенальти.

Я счастлив. Мои комплименты «Челси», они провели невероятный матч. Очень рад, что впервые в карьере мне покорился Кубок Лиги.

В распоряжении «Челси» есть очень мастеровитые футболисты, так что мы знали, что спустя две недели после прошлой игры будет сложнее.

Могу ли я создать в «Ман Сити» династию, как это было в «Барселоне»? Я не собираюсь сравнивать. В «Барселоне» мы сделали уникальные вещи. Здесь же другие игроки, другой клуб. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти.