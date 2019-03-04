Адиев: «Бышовец назвал „Анжи“ безногой уткой, это задело»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после победы над «Оренбургом» в матче 18 го-тура РПЛ (1:0) рассказал, что команду подстегнула критика заслуженного тренера СССР Анатолия Бышовца.
Слова такого уважаемого специалиста, как Анатолий Бышовец, с которым я когда-то работал в «Анжи», показались мне крайне некорректными. Да, мы на бумаге – аутсайдеры. Ну, так можно было бы сказать, что команда – слабая. А безногая утка – это слишком. Такое не красит человека. Разумеется, это нас задело.
Допускаю, что его слова выдернули из контекста. И сейчас я на Бышовца уже не обижаюсь. Но когда пресс-служба показала это его высказывание, я, разумеется, процитировал Анатолия Федоровича ребятам. Сказал, что на поле надо доказать кое-кому, что он не прав. Как видите, сработало.
в почете, даже если ерунду несет, да и Адиев выдержанный,
грамотный мужик . Все четко разложил. Да, и правописание подучи :
"горские", а не горные. Хотя судя по аве, там не до правописания )
в почете, даже если ерунду несет, да и Адиев выдержанный,
грамотный мужик . Все четко разложил. Да, и правописание подучи :
"горские", а не горные. Хотя судя по аве, там не до правописания )
Согласен с Адиевым такое сравнение это слишком. Анжи можно сравнить с раненым зверем, который опасен вдвойне!
Да это не уровень команды РПЛ, всю игру стоять в своей штрафной и надеяться на чудо и иногда оно бывает, как в игре с Оренбургом.
Но не стоит думать, что сейчас выйдем и порвём без проблем, надо настраиваться на полном серьёзе. Главное быстро забить и тогда Анжи развалится, но пока они не пропустили они будут биться до последнего.
Согласен с Адиевым такое сравнение это слишком. Анжи можно сравнить с раненым зверем, который опасен вдвойне!
Да это не уровень команды РПЛ, всю игру стоять в своей штрафной и надеяться на чудо и иногда оно бывает, как в игре с Оренбургом.
Но не стоит думать, что сейчас выйдем и порвём без проблем, надо настраиваться на полном серьёзе. Главное быстро забить и тогда Анжи развалится, но пока они не пропустили они будут биться до последнего.