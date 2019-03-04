Адиев: «Бышовец назвал „Анжи“ безногой уткой, это задело»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после победы над «Оренбургом» в матче 18 го-тура РПЛ (1:0) рассказал, что команду подстегнула критика заслуженного тренера СССР Анатолия Бышовца.

Слова такого уважаемого специалиста, как Анатолий Бышовец, с которым я когда-то работал в «Анжи», показались мне крайне некорректными. Да, мы на бумаге – аутсайдеры. Ну, так можно было бы сказать, что команда – слабая. А безногая утка – это слишком. Такое не красит человека. Разумеется, это нас задело.

Допускаю, что его слова выдернули из контекста. И сейчас я на Бышовца уже не обижаюсь. Но когда пресс-служба показала это его высказывание, я, разумеется, процитировал Анатолия Федоровича ребятам. Сказал, что на поле надо доказать кое-кому, что он не прав. Как видите, сработало.