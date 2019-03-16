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Ковач: «Деньги не всегда побеждают, но Клопп за 4 года потратил € 500 млн»

вчера, 01:29
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач после поражения от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов отметил, что за последнее время мерсисайдцы потратили больше денег на трансферы, чем мюнхенский клуб.

Деньги не всегда побеждают, но Юрген Клопп (Прим. - главный тренер «Ливерпуля») за четыре года потратил 500 млн евро.

Даже мы, лидеры Бундеслиги, потратили меньше. Вот такое у них преимущество.

Сейчас мы должны продолжить наше планирование и думать о том, как мы хотим подготовиться к новому сезону. Мы не должны лгать самим себе. Не случайно три немецких клуба были выбиты [из Лиги чемпионов] английскими командами.

Английская Премьер-Лига более привлекательная для топ-звёзд, чем наш чемпионат.

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Все комментарии
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Шишанутый
   56 / 1092
сегодня в 10:15
К МЮ нет прям большой ненависти, просто некоторые фанаты раздражают. То же самое можно сказать про Барселону и Зенит
Шишанутый
Шишанутый ответил Ragnar_Lodbrok
   12 / 1092
сегодня в 09:31
Так ты за Реал или за Ювентус? Уж определись!
Я за Реал и Роналду. Ну Реал понятно почему ты ненавидеш сколько раз он твою Боварию рвал а МЮ то за что?
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Шишанутый
   56 / 1092
сегодня в 08:32
Так ты за Боварию или за Ливерпуль? Уж определись!
Так ты за Реал или за Ювентус? Уж определись!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Шишанутый
   56 / 1092
сегодня в 08:12
Я за Баварию и против Реала и МЮ
Мясорезка
Мясорезка
   884 / 1092
сегодня в 01:15
Кто бы говорил))) клуб мешок который постоянно ослабляет конкурентов, тут дело не в деньгах, деньги есть и у других клубов и это им не особо помогает...
Шишанутый
Шишанутый ответил Ragnar_Lodbrok
   12 / 1092
вчера в 19:13
Ты это алжирского физрука описал, который с приходом ВАР вообще ни одного трофея не выиграет
Так ты за Боварию или за Ливерпуль? Уж определись!
Inside91
Inside91 ответил hoper
   462 / 1092
вчера в 18:26
А почему клуб не может потратить деньги которые сам и заработал?По-моему всё логично.В России например всё за счёт россиян.И никто никаких результатов на евроарене не требует
Не ,друг.Я тут про другое спросить хотел у человека-читай мот коммент-ответ.
Inside91
Inside91 ответил Kirill Erokhin
   462 / 1092
вчера в 18:24
Тебя сумма смутила, так это я образно. А троллить Сити за отсутствие истории кажется любимое дело фанатов МЮ, разве нет?
Ну да , меня сумма смутила-ведь у Ливерпуля доход чуть больше 300 лямов , а у МЮ чуть больше 500)
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Бильге Октай
   166 / 1092
вчера в 16:29
поэтому ливерпуль и играет в финале лч .... а бавария мало тратит и вылетает в одной восьмой .... можете совсем не тратить и выходить в лигу европы с третьего места , все в ваших руках ....
с учётом того,что они не согласны с ВАРом и послали УЕФА на баннерах,то им место играть в Кубке бундеслиги и Чемпике.... Да и ценник на футболистов стал очень высоким,если они переходят в Барсу, Реал и бигСикс АПЛ. Конечно бы Клопп купил бы ВВД за 10 лямов у Селтика,если бы знал его перспективы.... но пришлось покупать чуть позже и значительно дороже и самое интересное это оправданный трансфер,пусть и дорогой. Бекера Рома тоже за 20 лямов не продала бы)))) Салаха купили за 40,он полностью отбил эти деньги.главное не то,что потратил,а КАК потратил. Жозэ покупал всех кого не лень и было всё мало и мало,а потом их в шкафу коллекционировал, вот это конечно Ужас!
Die Roten
Die Roten
   655 / 1092
вчера в 14:26
Намек на летние покупки?
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Limp Bizkit
   477 / 1092
вчера в 14:07
Саут это не лидер))) Саут = БД
эм незнал что саут за последние пару лет брал кубок и играл в финале лч.
и чуть ли не каждый год играет в лч.
хм даже тотохи видать слабей саута ибо таким похвастаться не могут.
Limp Bizkit
Limp Bizkit ответил Санчо Панса
вчера в 13:01
Так оно и есть! Ничего, потом с Юргена руководство Ливерпуля обязательно спросит) А он такой: какие деньги? Не знаю ни о каких деньгах!
да ничего там не спросят) клуб ведь зарабатывает)
Limp Bizkit
Limp Bizkit ответил Bavaria_M
вчера в 12:58
да ладно? а бедный саут напару с мю растащили а? и эт ток что первое пришло в голову. а скольких лидеров воровал ливер а?
Саут это не лидер))) Саут = БД
Limp Bizkit
Limp Bizkit ответил Bavaria_M
вчера в 12:55
да ладно? а бедный саут напару с мю растащили а? и эт ток что первое пришло в голову. а скольких лидеров воровал ливер а?
Ливерпуль? Торреса? У Челси? мдеее......
Bavaria_M
Bavaria_M ответил wingback
   477 / 1092
вчера в 12:47
Так Ливерпулю грабить некого в чемпионате. А так-то что заработал на продажах и играх, то и потратил...
да ладно?
а бедный саут напару с мю растащили а?
и эт ток что первое пришло в голову.
а скольких лидеров воровал ливер а?
wingback
wingback
   447 / 1092
вчера в 11:59
Так Ливерпулю грабить некого в чемпионате. А так-то что заработал на продажах и играх, то и потратил...
hoper
hoper ответил Inside91
   725 / 1092
вчера в 11:55
" Ливерпуль и МЮ могут тратить хоть 1 млрд в год, но они не будут мешками, потому что у них есть история." Ты это серьезно?)))
А почему клуб не может потратить деньги которые сам и заработал?По-моему всё логично.В России например всё за счёт россиян.И никто никаких результатов на евроарене не требует
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил dzvinka
   7 / 1092
вчера в 11:13
если тренер баварии так обьясняет поражение на собственном стадионе, тогда его надо увольнять немедленно. Бавария сделала всю внутреннюю лигу в свою фарм зону скупая по заниженой цене либо отжимая бесплатно игроков, а теперь она будет ныть, что кто-то потратил больше купив у Саутгемптона игрока - а не переманив его бесплатно?))) Губите свою лигу и дальше... кто мешает.
Ха-ха, ага, Клопп потратил 500 миллионов, а "Бавария" берет лучших игроков Лиги формально часто бесплатно или за копейки, а, сколько на левые счета им переводит, чтобы те предавали собственные клубы, не дав им заработать, не раскрывает))
ЮЗИК
ЮЗИК
   416 / 1092
вчера в 11:13
За четыре года это не много
dzvinka
dzvinka
   216 / 1092
вчера в 10:18
если тренер баварии так обьясняет поражение на собственном стадионе, тогда его надо увольнять немедленно. Бавария сделала всю внутреннюю лигу в свою фарм зону скупая по заниженой цене либо отжимая бесплатно игроков, а теперь она будет ныть, что кто-то потратил больше купив у Саутгемптона игрока - а не переманив его бесплатно?))) Губите свою лигу и дальше... кто мешает.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Шишанутый
   65 / 1092
вчера в 09:16
Ну куда ему до великого прогнозиста всея соккера, лолище
Василий 50
Василий 50
   313 / 1092
вчера в 09:10
"Баварии" нужен тренер, а не калькулятор.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Шишанутый
   56 / 1092
вчера в 08:02
Клоп плотно к мешку присосался но все равно без трофеев останется. Это тренер неудачник!
Ты это алжирского физрука описал, который с приходом ВАР вообще ни одного трофея не выиграет
anfield1984
anfield1984 ответил Санчо Панса
   129 / 1092
вчера в 07:21
Что спросит? Баланс положительный, продавали лидеров, покупали перспективных. Ты вроде адекватом слыл, а тут как немецкую машину с ограниченным умственно тренером Клопп в очередной раз на шпенгель намотал, сразу какие-то обиды пошли и вымысел.
anfield1984
anfield1984 ответил Scuderia Ferrari
   129 / 1092
вчера в 07:13
Разницв в том, что вышеперечисленные тобой команды только и делают, что покупают игроков, те сидят на лавке и потом уходят в размен с доплатой за других. Не поленись, посмотри сколько ещё, помимо Суареса, Коутиньо, купленных за вменяемые деньги продал Ливерпуль и заработал. А Трент? А Робертсон? Этих, вообще, до Клоппа никто не знал, один кэп Шотдандии, второй делит с Трипье позицию в сборной.
Klasse
Klasse
   766 / 1092
вчера в 07:12
Ну вот, симак может теперь в одгюном ряду с тренером Баварии стоять и говорить - вот он тоже ноет!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Inside91
   230 / 1092
вчера в 07:09
" Ливерпуль и МЮ могут тратить хоть 1 млрд в год, но они не будут мешками, потому что у них есть история." Ты это серьезно?)))
Тебя сумма смутила, так это я образно. А троллить Сити за отсутствие истории кажется любимое дело фанатов МЮ, разве нет?
Санчо Панса
Санчо Панса
   126 / 1092
вчера в 06:27
Так оно и есть! Ничего, потом с Юргена руководство Ливерпуля обязательно спросит) А он такой: какие деньги? Не знаю ни о каких деньгах!
Inside91
Inside91 ответил Kirill Erokhin
   462 / 1092
вчера в 06:24
МС и ПСЖ называют мешками, потому что до эпохи шейхов, они были середняками своих лиг, а МС даже в худшие свои года и до 3 дивизиона вылетали. Отсутствие истории делает их мешками, а не то что они много тратят, Ливерпуль и МЮ могут тратить хоть 1 млрд в год, но они не будут мешками, потому что у них есть история.
" Ливерпуль и МЮ могут тратить хоть 1 млрд в год, но они не будут мешками, потому что у них есть история." Ты это серьезно?)))
Comentarios
Comentarios
   211 / 1092
вчера в 04:56
Завидовать плохо )
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