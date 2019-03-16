Ковач: «Деньги не всегда побеждают, но Клопп за 4 года потратил € 500 млн»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач после поражения от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов отметил, что за последнее время мерсисайдцы потратили больше денег на трансферы, чем мюнхенский клуб.

Деньги не всегда побеждают, но Юрген Клопп (Прим. - главный тренер «Ливерпуля») за четыре года потратил 500 млн евро.

Даже мы, лидеры Бундеслиги, потратили меньше. Вот такое у них преимущество.

Сейчас мы должны продолжить наше планирование и думать о том, как мы хотим подготовиться к новому сезону. Мы не должны лгать самим себе. Не случайно три немецких клуба были выбиты [из Лиги чемпионов] английскими командами.

Английская Премьер-Лига более привлекательная для топ-звёзд, чем наш чемпионат.