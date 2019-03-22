Билялетдинов: «Не могу сказать, что сборная России сыграла неважно»

Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов разобрал игру российской команды в матче с Бельгией (1:3) в рамках отборочного этапа Евро-2020.

Если говорить об игре в обороне, нет смысла пенять на центр защиты: в первом мяче провалились в опорной зоне и пропустили быструю атаку, во втором голе Азар воспользовался высоким индивидуальном мастерством и заработал пенальти, в третьем голе также провалились после атаки сходу на скорости. Возможно, в этом компоненте наша сборная и уступила сегодня в первую очередь.

Наш гол сложился из многих аспектов: нервозная игра замешкавшегося Куртуа и удачный прессинг российских футболистов сделали своё дело, хотя это был чуть ли не единственный момент у нашей команды, созданный из прессинга. Нашим козырем должны были стать быстрые атаки, но сегодня в плане скорости и высокого прессинга у нашей сборной не получилось. Не могу сказать, что сыграли неважно, просто сказался класс бельгийцев, особенно их скоростные индивидуальные действия.

Головин часто играет по моменту, старается сыграть резко в мяч, поэтому первая карточка сложилась из игрового эпизода, а вторая была получена на нервах. Трудно оценивать дебют Ахметова, он три раза отнял мяч у Азара, но в то же время 103 не отобрал, хотя в целом первый матч за сборную провёл неплохо, стоит ожидать его в основе против команды Казахстана. Чалова же, думаю, в следующем матче в старте не увидим, в сегодняшней игре всего пару раз получилось коснуться мяча – это проблема как игроков, доставляющих мяч, так и принимающего. Зато отлично после выхода на замену проявил себя Смолов, он свободно и легко работал сегодня с мячом, не боялся нестандартно его подработать.

В целом ничего страшного не произошло, отборочный цикл только начинается, от матча с Казахстаном ждём только победы. Да, они сегодня разгромили шотландцев, но сборная России выше классом любой из этих команд и должна добиться положительного результата, если сыграет в свою силу.