Тухель договорился с ПСЖ о продлении контракта до 2021 года

вчера, 16:10

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель в самое ближайшее время продлит контракт с клубом до 2021 года.

Переговоры о продлении начались еще до матчей парижан с МЮ в Лиге чемпионов. По условиям соглашения, клуб увеличит зарплату немецкому специалисту.