Тухель договорился с ПСЖ о продлении контракта до 2021 года

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель в самое ближайшее время продлит контракт с клубом до 2021 года.
Переговоры о продлении начались еще до матчей парижан с МЮ в Лиге чемпионов. По условиям соглашения, клуб увеличит зарплату немецкому специалисту.
После продления контракта с Тухелем ПСЖ будет работать над приобретением опорного полузащитника и центрального защитника, при этом парижане будут оглядываться на финансовый fair play.
Как жаль, такие ресурсы у клуба и такой тупоголовый менеджмент...
Как жаль, такие ресурсы у клуба и такой тупоголовый менеджмент...