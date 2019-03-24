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Тухель договорился с ПСЖ о продлении контракта до 2021 года

вчера, 16:10

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель в самое ближайшее время продлит контракт с клубом до 2021 года. 

Переговоры о продлении начались еще до матчей парижан с МЮ в Лиге чемпионов. По условиям соглашения, клуб увеличит зарплату немецкому специалисту.

После продления контракта с Тухелем ПСЖ будет работать над приобретением опорного полузащитника и центрального защитника, при этом парижане будут оглядываться на финансовый fair play.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
   368 / 906
вчера в 18:57
Боже, за что зп поднимать то? За позорный вылет? Совсем шейхи отупели.. То паредесов накупают, то Рабьо гнобят, то ЗП повышают достойной замене емеришки..

Как жаль, такие ресурсы у клуба и такой тупоголовый менеджмент...
Comench
Comench
   91 / 906
вчера в 18:03
Неужели не было выбора?
faneng
faneng
   813 / 906
вчера в 17:54
Напрасно. После поражений в 1/4 Лиги Европы от Ливерпуля (2016 г.) и от МЮ в этом году стало ясно, что Тухель не годится для работы на топ-уровне.
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   545 / 906
вчера в 17:47
Ему бы понизить зп и продлить контракт, после его "успехов" в лиге чемпионов.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   198 / 906
вчера в 16:58
Не жалко никому ПСЖ,
КЭТиК
КЭТиК
   181 / 906
вчера в 16:57
Уж очень мало Тухель просит за свою работу.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   499 / 906
вчера в 16:33
До следующего 1/8 финала в ЛЧ.
obana777
obana777
   174 / 906
вчера в 16:11
Так и протухнет в ПСЖ Тухель.
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