ГлавнаяНовости

Пуйоль: «Неймар ошибся, перейдя в ПСЖ»

вчера, 13:46

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль считает, что бразильскому форварду Неймару не следовало уходить из каталонского клуба в ПСЖ

Ошибся ли он? Об этом нужно спросить самого Неймара. Он был в лучшей команде мира и у него были лучшие одноклубники, но он захотел новые испытания. Мы должны принять этот выбор. Впрочем, сейчас можно сказать, что это была ошибка, ведь в ПСЖ у него были травмы, а парижане неудачно выступают в Лиге чемпионов. Но у Неймара впереди еще долгая карьера, итоги ему придется подводить в конце.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кейн придумал способ, как стать лучшим спортсменом в истории
Вчера, 23:50 Комментарии7
Третий вратарь «Челси»: «Перед играми я завариваю чай и иду на трибуны»
Вчера, 23:24 Комментарии10
Шкриньяр: «Между игроками „Интера“ и Икарди проблем нет»
Вчера, 22:37 Комментарии4
Савич: «Некоторые игроки сборной Англии вели себя слишком высокомерно»
Вчера, 22:26 Комментарии10
Моизе Кин ничего не знает о тракторах, которые «Юве» должен его отцу
Вчера, 22:16 Комментарии5
Отец Оспины: «Давид хочет остаться в „Наполи“, даже если не будет основным»
Вчера, 21:17 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил moskwa 09
   8 / 835
вчера в 22:54
да не бери в голову , я только о футболе,так вижу,жаль мне бразильца
moskwa 09
moskwa 09 ответил 25процентный клоун
вчера в 22:49
Вот сколько читаю твои комменты, все ты никак попасть не можешь) То у тебя Спартак вечно чемпион, теперь Сити ЛЧ возьмёт, что-то не клеится у тебя
moskwa 09
moskwa 09 ответил Sergey Z
вчера в 22:47
По-моему уже время достаточно прошло
minai
minai
   132 / 835
вчера в 21:58
Это была нелепая ошипка.
Sergey Z
Sergey Z
   220 / 835
вчера в 21:43
Время рассудит!
Leha-ha50
Leha-ha50
   21 / 835
вчера в 20:46
Вроде большой мальчик, а все папу слушает?!?
kotmyshka
kotmyshka
   109 / 835
вчера в 20:29
ошибся - не ошибся, время покажет
Apsny
Apsny
   216 / 835
вчера в 19:38
Правильно сделал, такие не сдались.
Виталий Козлов
Виталий Козлов ответил NGY
   105 / 835
вчера в 18:25
Все верно, и по делу написал, респект.
Evilhuman
Evilhuman
   38 / 835
вчера в 17:34
Как по мне,так это ПСЖ ошибся с покупкой неймара, капризная бразильянка
112910415
112910415
   98 / 835
вчера в 17:31
неразумный сын жадного отца...
ошибки неизбежны !
mondial18
mondial18
   123 / 835
вчера в 17:17
папаня загубил карьеру сыну
kolpankolpan
kolpankolpan
   143 / 835
вчера в 17:14
Он ни разу не ошибся! Он летел за чумовыми деньгами сдобренными такими-же чумовыми обещаниями!Халк вот ни минуты не жалеет про Китай.Все у них правильно.Их решение подороже продаться.Футбол вторичен.
NGY
NGY
   40 / 835
вчера в 17:13
ведь в ПСЖ у него были травмы, а парижане неудачно выступают в Лиге чемпионов.
_______

От травм никто и нигде не застрахован. Можно подумать Барса после ухода Неймара прям каждый год ЛЧ берет.

А так человеку что, всю карьеру на статистику Месси в Барселоне работать?

Ней после того, как в 2015 году у него нагло отобрали Золотой мяч и подарили Месси за два гола Баварии, понял что надо валить из этого гадюшника, где за заслуги других игроков призы получает ложкоед.
saviola_09
saviola_09
   478 / 835
вчера в 17:06
Я не понимаю, что он парится. Если б мне столько заплатили, я бы и на Колыму поехал бы, не то чтобы во Францию. По любому ему там что-то не понравилось. Рискнул - не попал, бывает. Нужно брать и играть дальше. Вот Витсель тоже игрок мирового уровня, он и в Китае поиграл и в России, и никогда не жаловался. Пусть у него не такой талант как Неймара, но он больше вызывает уважение.
Artuom
Artuom
   188 / 835
вчера в 16:58
Противоречиво... Травмы могли у него быть и в Барселоне, ну а в ЛЧ Барса тоже последние сезоны явно проваливается... Чемп - что в Испании, что во Франции все последние годы без конкуренции... так что те же яйца, только в профиль.
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 835
вчера в 16:54
Нэймара все хотят ,но скорее всего в Сити уйдет в 20 том,который лч и апл возьмет
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   76 / 835
вчера в 16:53
Везде по немногу поиграет!
Igo0rek
Igo0rek
   5 / 835
вчера в 16:46
Да хватит уже осуждать Неймара. Это его выбор, его жизнь. ЕГО, А НЕ ВАША! Захотел человек много денег и он сделал свой выбор. Каждый сам кузнец своего счастья.
Igo0rek
Igo0rek ответил Nazi
   5 / 835
вчера в 16:44
Как же это людям не надоело а? :) Вместо того, чтобы разбирать футбольные матчи, расстановки, тактику и т п все одно и тоже, лейси лучше чем пеналду, пеналду лучше чем лейси, неймар ошибся, чемп Франции дно :) А между тем страна с донным чемпом переезжает всех как бульдозер :))
Больше половины сборной Франции играет в других чемпионатах
Romeo 777
Romeo 777
   260 / 835
вчера в 16:40
Все мы любим деньги...и понятно, что ради больших денег он и ушёл из Барселоны в ПСЖ, совместно с папочкой и решились уйти.
NK_505s
NK_505s ответил Manny_Pacquiao
вчера в 16:27
Alex12357 “влюблённый в Неймара» Он ушёл из команды месси в команду Мбаппе. Лучше быть под одним из лучших игроков в истории, чем под 20 летним парнем.
)))
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   206 / 835
вчера в 16:18
А может псж ошибся, купив неймара?
Павел Якунин
Павел Якунин ответил particular
   632 / 835
вчера в 16:17
Красиво сказано
RMA 005
RMA 005
   134 / 835
вчера в 16:16
Епта,есть же люди которые обсуждают его будущее),
кончился он уже.
Роналдинью из него никакой,Пато..хммм тож нето,Феноменом он и во сне не станет...
Кто этот Неймар????...
Да неОбычный понторез-распиаренный.
drug01
drug01
   107 / 835
вчера в 16:13
Это было известно давно!!!
ariec93
ariec93
   419 / 835
вчера в 16:03
Епт, ему уже 27 лет, вроде совсем недавно в Барсу приходил с большими перспективами, как замена Месси. В итоге уже 2ой год дальше Франции о нем и не слышно, как раньше. У Месси в этом возрасте уже 4 ЗМ было. Ней даже не приблизился к тройке в борьбе за него. Может до 30 успеет еще пофеерить.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил allemz
   149 / 835
вчера в 15:55
То,что он не станет великим игроком это и дураку понятно,но разговор же не про это...
particular
particular
   7 / 835
вчера в 15:54
Там, где заканчивается спорт, достоинство и профессионализм, там процветает ошибочность принятых решений, метания и шатания, а так же репутационные потери...
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   257 / 835
вчера в 15:53
Неймар уже прошлое
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100