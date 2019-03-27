Пуйоль: «Неймар ошибся, перейдя в ПСЖ»

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль считает, что бразильскому форварду Неймару не следовало уходить из каталонского клуба в ПСЖ.
Ошибся ли он? Об этом нужно спросить самого Неймара. Он был в лучшей команде мира и у него были лучшие одноклубники, но он захотел новые испытания. Мы должны принять этот выбор. Впрочем, сейчас можно сказать, что это была ошибка, ведь в ПСЖ у него были травмы, а парижане неудачно выступают в Лиге чемпионов. Но у Неймара впереди еще долгая карьера, итоги ему придется подводить в конце.
ошибки неизбежны !
ошибки неизбежны !
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От травм никто и нигде не застрахован. Можно подумать Барса после ухода Неймара прям каждый год ЛЧ берет.
А так человеку что, всю карьеру на статистику Месси в Барселоне работать?
Ней после того, как в 2015 году у него нагло отобрали Золотой мяч и подарили Месси за два гола Баварии, понял что надо валить из этого гадюшника, где за заслуги других игроков призы получает ложкоед.
_______
От травм никто и нигде не застрахован. Можно подумать Барса после ухода Неймара прям каждый год ЛЧ берет.
А так человеку что, всю карьеру на статистику Месси в Барселоне работать?
Ней после того, как в 2015 году у него нагло отобрали Золотой мяч и подарили Месси за два гола Баварии, понял что надо валить из этого гадюшника, где за заслуги других игроков призы получает ложкоед.
кончился он уже.
Роналдинью из него никакой,Пато..хммм тож нето,Феноменом он и во сне не станет...
Кто этот Неймар????...
Да неОбычный понторез-распиаренный.
кончился он уже.
Роналдинью из него никакой,Пато..хммм тож нето,Феноменом он и во сне не станет...
Кто этот Неймар????...
Да неОбычный понторез-распиаренный.