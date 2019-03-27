Пуйоль: «Неймар ошибся, перейдя в ПСЖ»

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль считает, что бразильскому форварду Неймару не следовало уходить из каталонского клуба в ПСЖ .

Ошибся ли он? Об этом нужно спросить самого Неймара. Он был в лучшей команде мира и у него были лучшие одноклубники, но он захотел новые испытания. Мы должны принять этот выбор. Впрочем, сейчас можно сказать, что это была ошибка, ведь в ПСЖ у него были травмы, а парижане неудачно выступают в Лиге чемпионов. Но у Неймара впереди еще долгая карьера, итоги ему придется подводить в конце.