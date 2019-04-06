Инсинье намекнул, что готов сменить «Наполи» на другую команду

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье сообщил, что может покинуть неаполитанский клуб, если получит интересное предложение.

Мне 28 лет, и может случиться так, что я получу предложение, от которого не смогу отказаться.

Я доказал, чего стою, и вокруг есть достаточно людей, которые это понимают и оценивают по достоинству.

Меня раздражает то, что я был настолько близок к успеху, но так ничего и не выиграл.