Инсинье намекнул, что готов сменить «Наполи» на другую команду

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье сообщил, что может покинуть неаполитанский клуб, если получит интересное предложение.
Мне 28 лет, и может случиться так, что я получу предложение, от которого не смогу отказаться.
Я доказал, чего стою, и вокруг есть достаточно людей, которые это понимают и оценивают по достоинству.
Меня раздражает то, что я был настолько близок к успеху, но так ничего и не выиграл.
Инсинье выступает за «Наполи» с 2009 года и выиграл с ним Кубок и Суперкубок Италии, однако ни разу не завоёвывал Скудетто. Ранее сообщалось, что «Наполи» будет готов продать Инсинье не менее, чем за 100 млн евро.