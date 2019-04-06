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Инсинье намекнул, что готов сменить «Наполи» на другую команду

сегодня, 04:25

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье сообщил, что может покинуть неаполитанский клуб, если получит интересное предложение.

Мне 28 лет, и может случиться так, что я получу предложение, от которого не смогу отказаться.

Я доказал, чего стою, и вокруг есть достаточно людей, которые это понимают и оценивают по достоинству.

Меня раздражает то, что я был настолько близок к успеху, но так ничего и не выиграл.

Инсинье выступает за «Наполи» с 2009 года и выиграл с ним Кубок и Суперкубок Италии, однако ни разу не завоёвывал Скудетто. Ранее сообщалось, что «Наполи» будет готов продать Инсинье не менее, чем за 100 млн евро.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   187 / 925
сегодня в 06:44
Хочется и подзаработать под конец карьеры
STVA 1
STVA 1
   113 / 925
сегодня в 04:36
Титулов хочет и это нормально.
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
   562 / 925
сегодня в 04:36
Жалко пацана
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