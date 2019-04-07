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Мещеряков: «Судья матча „Локомотив“ - „Зенит“ не попал в игру»

сегодня, 21:30
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отметил низкое, по его мнению, качество судейства в матче с «Зенитом» (1:1).

Думаю, что матч, особенно второй тайм, понравился. Нерв был. Профессионализм судьи был ниже игроков на поле, он не попал в игру. Пусть это будет на его совести и его оценивают эксперты.

Живая игра, счет на табло. Но мы были лучше, ха-ха. Кому на руку ничья? Смотря на календарь, боясь делать выводы. Уже после последнего матча можно будет делать выводы. Каждый тур может внести изменения. Претензии к судье? Не хочу останавливаться на этом.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   12 / 983
сегодня в 21:52
Хорошо хоть "ха-ха" сказал после слов "Мы были лучше"...........))

А то у всех сложилось бы впечатление что он какой то другой матч смотрел.....
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 983
сегодня в 21:42
нет пенальти? конечно же плохой судья
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 983
сегодня в 21:41
Судья спас вас ,Сиольников чисто отобрал мяч
vovinho11
vovinho11
   768 / 983
сегодня в 21:40
Судья пощадил проводников.
Nikola45
Nikola45
   36 / 983
сегодня в 21:39
Локомотив на 2 Красных наиграл!
Nikola45
Nikola45 ответил Литейный 4
   36 / 983
сегодня в 21:38
Это скорее Зениту надо предъявлять претензии к судейке. Гыгыгы
Иванов с Кукояном чего ждать от них? ))
Brigar
Brigar
   301 / 983
сегодня в 21:36
Судья просто профан, не первый матч судит вслепую.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 983
сегодня в 21:35
Это скорее Зениту надо предъявлять претензии к судейке. Гыгыгы
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