Мещеряков: «Судья матча „Локомотив“ - „Зенит“ не попал в игру»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отметил низкое, по его мнению, качество судейства в матче с «Зенитом» (1:1).

Думаю, что матч, особенно второй тайм, понравился. Нерв был. Профессионализм судьи был ниже игроков на поле, он не попал в игру. Пусть это будет на его совести и его оценивают эксперты.

Живая игра, счет на табло. Но мы были лучше, ха-ха. Кому на руку ничья? Смотря на календарь, боясь делать выводы. Уже после последнего матча можно будет делать выводы. Каждый тур может внести изменения. Претензии к судье? Не хочу останавливаться на этом.