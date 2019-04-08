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Веденеев: «„Локомотиву“ будет сложно занять третье место»

сегодня, 09:11
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев раскритиковал игру московского «Локомотива».

«Локомотив» разочаровал. Игру этой команды охарактеризую, может быть, не самым изящным слогом. Впрочем, ровно так, как совсем не изящно она и играла. Мы наблюдали массовое стояние у своих ворот. В карьере мной уважаемого Юрий Сёмина бывали разные этапы. Была команда, за которую выступали Лоськов, Хохлов, Джанашия, Пименов. В ту пору «Локо» играл в очень хороший футбол. Помню, как Сёмин с бровки давал указания: опустите мяч, потому что его команда умела играть в пас, большую часть времени владея мячом и доминировала на поле.

Сейчас мы словно на машине времени вернулись в начало 90-х годов прошлого века. Игроки и сейчас в «Локо» хорошие, но они не могут полноценно контролировать ход событий. Трудно поверить, что действующий чемпион, который и сейчас метит на титул, допускает такое невероятное количество технических ошибок. Процент брака зашкаливает. Не каждый третий-четвертый, каждый второй пас - чужому.

Не сказать, чтобы «Зенит» так уж прессинговал, но футболисты «Локомотива» произвели в этом смысле удручающее впечатление. Признаться, я не предполагал долго распространяться про эту команду, но просто вынужден это сделать. «Локомотив» старался из последних сил. Да, в целом выдержали, но зрелище это вселяло чувство безнадеги. Чемпион, но игра совсем не чемпионская. Дай бог, если самоотверженность железнодорожников позволит им забраться на третье место. По игре сделать им это будет невероятно сложно.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   6 / 965
сегодня в 10:13
Ерунда какая то, вообщем то и Зенит не блистал иначе счёт был бы другим.
Nafnafik
Nafnafik
   59 / 965
сегодня в 09:48
Опять чушь выдал.
iri13
iri13
   68 / 965
сегодня в 09:46
..ого..Сергей..ну ты против всех!
а в Локо об этом и не догадываются..в чемпионы метят, впрочем, этой точки зрения придерживаются многие московские эксперты.
112910415
112910415
   95 / 965
сегодня в 09:41
эту точку зрения хочется поддержать
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил vyishenka
   12 / 965
сегодня в 09:33
"Локомотиву“ будет сложно занять третье место потому что он займёт второе место.
Наконец то экстрасенсы на сайте......

Скажите пожалуйста...а кто займёт 1-е и 3-е места .....
vyishenka
vyishenka
сегодня в 09:23
"Локомотиву“ будет сложно занять третье место потому что он займёт второе место.
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