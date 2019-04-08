Президент «Урала»: «Рады, что Погребняк забил гол»

Президент «Урала» Григорий Иванов похвалил форварда команды Павла Погребняка после матча с «Енисеем».

Мы очень рады, что Погребняк забил гол. Считаем, что с появлением Павла на поле у нас появились подходы к воротам, и это в какой-то мере позволило переломить ход неудачно складывающейся игры. Какова вероятность, что он останется еще на сезон? Рано об этом говорить. Мы идем от матча к матчу. Нам надо в этом году доиграть достойно и постараться не попасть в стыки и тем более в зону вылета. У нас хороший подбор игроков. Надо играть, а с кем расставаться и кого продлевать - будем думать потом.