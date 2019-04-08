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Президент «Урала»: «Рады, что Погребняк забил гол»

сегодня, 14:19
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)3 : 2Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов похвалил форварда команды Павла Погребняка после матча с «Енисеем».

Мы очень рады, что Погребняк забил гол. Считаем, что с появлением Павла на поле у нас появились подходы к воротам, и это в какой-то мере позволило переломить ход неудачно складывающейся игры. Какова вероятность, что он останется еще на сезон? Рано об этом говорить. Мы идем от матча к матчу. Нам надо в этом году доиграть достойно и постараться не попасть в стыки и тем более в зону вылета. У нас хороший подбор игроков. Надо играть, а с кем расставаться и кого продлевать - будем думать потом.

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Все комментарии
oncha
oncha
   91 / 968
сегодня в 14:27
Урал с победой!
drug01
drug01
   121 / 968
сегодня в 14:26
Мы тоже рады! Молодец!
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