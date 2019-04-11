Де Лигт: «Роналду - это хищник в штрафной площади»

19-летний защитник «Аякса» Матийс де Лигт, ставший самым молодым капитаном в истории четвертьфиналов Лиги чемпионов, подвел итоги матча с «Ювентусом» (1:1).

Мы доказали, что являемся командой с потенциалом. У нас всё в порядке. У «Ювентуса» было несколько шансов, но не сказать, что по-настоящему опасные. Мы перемещали мяч и ждали, пока появится открытая зона.

Роналду - это хищник в штрафной площади, мы снова это увидели. Он терпеливо ждет, пока откроется пространство и вбегает между двумя игроками.