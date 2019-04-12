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Лаге: «Не нужно делать из Феликса супергероя»

сегодня, 04:52
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Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаге после победы над «Айнтрахтом» (4:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы призвал общественность не перехваливать полузащитника «орлов» Жоау Феликса. В этой встрече 19-летний хавбек оформил хет-трик и стал автором результативной передачи.

Не нужно делать из Феликса супергероя. Возможно, Жоау больше не кажется вам обычным, но это не так. Он всё ещё скромный паренёк. Он выходит на поле и радуется, как будто играет в парке.

Мы должны оставить его в покое, чтобы он рос дальше. Тогда он будет радовать нас своей игрой.

Когда он будет ещё более стабильным игроком, то станет фантастическим футболистом.

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