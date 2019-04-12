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Хюттер: «Феликс – редкий талант. „Бенфике“ с ним очень повезло»

сегодня, 06:04
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)4 : 2Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

Главный тренер «Айнтрахта» Адольф Хюттер прокомментировал гостевое поражение от «Бенфики» (2:4) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы, отдельно отметив игру полузащитника португальской команды Жоау Феликса. 19-летний игрок отличился хет-триком и голевой передачей.

Жоау Феликс – очень умный игрок, который создаёт и завершает атаки. "Бенфике"с ним очень повезло. Он редкий талант. Во втором круге мы должны будем уделить ему внимание, но команда «Бенфики» не состоит из одного человека.

Дома мы должны провести идеальный матч. Однако я верю, что мы сможем пройти «Бенфику». Было бы интересно узнать, чем закончилась бы эта встреча, не останься мы в меньшинстве.

Разница в два мяча сохраняет интригу в противостоянии. Посмотрим, каким будет исход матча во Франкфурте.

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