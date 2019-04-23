Гвардиола не намерен отпускать Мареза из клуба

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опроверг слухи о том, что полузащитник Рияд Марез может покинуть клуб в ближайшее время.
Рияд Марез будет с нами в следующих сезонах. Мне не нужно говорить с ним — он останется с нами. Он знает, и все знают, что в команде есть конкуренция. Он счастлив, и мы счастливы.
Рияд умный игрок, надеюсь, по итогам этого сезона сделает правильные выводы и со следующего начнет показывать игру топ-уровня. Скоро Бернарду опустят в полузащиту как замену стареющему Давиду и правый фланг отдадут Марезу. Поэтому не думаю, что его отпустят, он нужен МС.
Рияд умный игрок, надеюсь, по итогам этого сезона сделает правильные выводы и со следующего начнет показывать игру топ-уровня. Скоро Бернарду опустят в полузащиту как замену стареющему Давиду и правый фланг отдадут Марезу. Поэтому не думаю, что его отпустят, он нужен МС.