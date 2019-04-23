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Гвардиола не намерен отпускать Мареза из клуба

23 апреля 2019, 16:09

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опроверг слухи о том, что полузащитник Рияд Марез может покинуть клуб в ближайшее время.

Рияд Марез будет с нами в следующих сезонах. Мне не нужно говорить с ним — он останется с нами. Он знает, и все знают, что в команде есть конкуренция. Он счастлив, и мы счастливы.

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Romeo 777
Romeo 777 ответил allemz
   197 / 954
23 апреля в 16:45
Марез убойно начал сезон, но после постепенно сдувался. Еще не привык к календарю МС, не расстается с мячом вовремя (зная, что стиль лысого предполагает игру в пас), также в оборону не возвращается. Рияд умный игрок, надеюсь, по итогам этого сезона сделает правильные выводы и со следующего начнет показывать игру топ-уровня. Скоро Бернарду опустят в полузащиту как замену стареющему Давиду и правый фланг отдадут Марезу. Поэтому не думаю, что его отпустят, он нужен МС.
Скорее всего в таком случае Стерлинг вернётся на правый край, а на левом будет играть реактиный Санэ.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   246 / 954
23 апреля в 16:38
Марез хочет уйти?
allemz
allemz
   39 / 954
23 апреля в 16:23
Марез убойно начал сезон, но после постепенно сдувался. Еще не привык к календарю МС, не расстается с мячом вовремя (зная, что стиль лысого предполагает игру в пас), также в оборону не возвращается.

Рияд умный игрок, надеюсь, по итогам этого сезона сделает правильные выводы и со следующего начнет показывать игру топ-уровня. Скоро Бернарду опустят в полузащиту как замену стареющему Давиду и правый фланг отдадут Марезу. Поэтому не думаю, что его отпустят, он нужен МС.
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