Гвардиола не намерен отпускать Мареза из клуба

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опроверг слухи о том, что полузащитник Рияд Марез может покинуть клуб в ближайшее время.

Рияд Марез будет с нами в следующих сезонах. Мне не нужно говорить с ним — он останется с нами. Он знает, и все знают, что в команде есть конкуренция. Он счастлив, и мы счастливы.