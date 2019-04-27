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Неймар: «Моя игра приводит болельщиков на стадион»

27 апреля 2019, 10:25

Форвард ПСЖ Неймар заявил, что спокойно относится к критике в свой адрес. Футболиста часто обвиняют в симуляции.

Раньше меня это волновало, но теперь я не собираюсь искать оправданий. Мои друзья и родственники знают, каков я на самом деле. Возможно, на мне много фолят из-за моего стиля игры. Соперники нервничают, ведь я обыгрываю на дриблинге. Понимаю, что им лучше сфолить, чем допустить ошибку, которая приведет к голу.

Мой стиль игры приводит болельщиков на стадион, но кто хочет смотреть на удары и пинки? Для этого люди смотрят MMA или бокс.

Ранее бразилец признался, что мечтает стать лучшим игроком в мире. 

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
   451 / 954
27 апреля в 15:31
ты как златан и криштиану
Знатог
Знатог
   350 / 954
27 апреля в 15:20
Неймар: "Майн Гейм".
Luk Bessson
Luk Bessson
   741 / 954
27 апреля в 15:12
Моя игра, моя игра
Затухаю потихоньку как Роналду и Погба..))
Lewa2708
Lewa2708
   165 / 954
27 апреля в 14:01
Хотел бы увидеть его в АПЛ, как бы он там показал себя
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 954
27 апреля в 13:56
Твою игру уже никто не помнит.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
27 апреля в 13:51
Ага!!! Весь вечер на манеже клоун Неймар!!!
la-respect0
la-respect0
   457 / 954
27 апреля в 13:08
Боже,иди покажи свой уровень в АПЛ, спрятался в Негроидной лиге , где африканцы играют...Анже,Дижоны,Гегамы...Еще в чемпионат Индонезии перейди и кукарекуй))., клоун.
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
27 апреля в 12:40
Был в Голландии?)
Doping87
Doping87
   91 / 954
27 апреля в 12:29
Петушок раздухарился. Весеннее психическое расстройство с манией величия.
Neymar 10
Neymar 10
   229 / 954
27 апреля в 12:20
базара нет , финтит Неймар фантастически не то что португальский аквалангист который будто кантуженный ноги перебирает стоя на одном месте ! Неймар это уникум среди кучи одинаковых скучных и зачастую бездарных футболистов у которых нет своей изюминки в отличие от Неймара игра которого восхищает миллионы людей по всему миру потому что он как и Месси - неповторим !!! 🤙
drug01
drug01
   118 / 954
27 апреля в 11:15
Большой хвастун!!!!
КЭТиК
КЭТиК
   205 / 954
27 апреля в 11:10
Самохвал какой-то
Gallardo27
Gallardo27
   725 / 954
27 апреля в 11:03
А что эта новость в главных делает?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
27 апреля в 10:57
Чудаковатый симулянт с завышенным самомнением....))))
Наверно чует что вскоре будет на задворках большого футбола - всеми методами привлекает к себе внимание...

Жаль...большая часть карьеры,талантливого парня ушла на причёски и симуляции.......
Bullкин
Bullкин
   748 / 954
27 апреля в 10:53
Да кому нужна твоя плаксивая рожа, ничтожество! Ты даже рядом не с великими, баблососка плачушая! Через 10 лет о тебе и не вспомнят!
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