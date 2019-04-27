Неймар: «Моя игра приводит болельщиков на стадион»

Форвард ПСЖ Неймар заявил, что спокойно относится к критике в свой адрес. Футболиста часто обвиняют в симуляции.
Раньше меня это волновало, но теперь я не собираюсь искать оправданий. Мои друзья и родственники знают, каков я на самом деле. Возможно, на мне много фолят из-за моего стиля игры. Соперники нервничают, ведь я обыгрываю на дриблинге. Понимаю, что им лучше сфолить, чем допустить ошибку, которая приведет к голу.
Мой стиль игры приводит болельщиков на стадион, но кто хочет смотреть на удары и пинки? Для этого люди смотрят MMA или бокс.
Ранее бразилец признался, что мечтает стать лучшим игроком в мире.
Затухаю потихоньку как Роналду и Погба..))
Затухаю потихоньку как Роналду и Погба..))
Наверно чует что вскоре будет на задворках большого футбола - всеми методами привлекает к себе внимание...
Жаль...большая часть карьеры,талантливого парня ушла на причёски и симуляции.......
Наверно чует что вскоре будет на задворках большого футбола - всеми методами привлекает к себе внимание...
Жаль...большая часть карьеры,талантливого парня ушла на причёски и симуляции.......