Погба попросил МЮ отпустить его в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен покинуть команду летом. Как сообщает The Times UK, футболист попросил руководство клуба отпустить его в «Реал».
Ранее сообщалось, что Погба отказался делать китайскую визу для участия в предсезонном туре МЮ.
Мне вот интересно,Клопп бы с ним справился? насчёт Зидана не знаю,а вот Шон Даич его бы парочку раз прессанул,что парниша забыл про цирюльню и спа-салоны, тренировался как Роналду 25 часов в сутки.
Мне вот интересно,Клопп бы с ним справился? насчёт Зидана не знаю,а вот Шон Даич его бы парочку раз прессанул,что парниша забыл про цирюльню и спа-салоны, тренировался как Роналду 25 часов в сутки.
А халва забивает первую гвоздь на доску гробовую ибо 150 млн за этого ленивого чёрного это просто деньги на ветер.
Ещё 150 млн будет стоить Азар.
Итого: 300 млн.
Плюс строительство стадиона.
Короче халва скоро превратится в современный милан и МЮ.
А халва забивает первую гвоздь на доску гробовую ибо 150 млн за этого ленивого чёрного это просто деньги на ветер.
Ещё 150 млн будет стоить Азар.
Итого: 300 млн.
Плюс строительство стадиона.
Короче халва скоро превратится в современный милан и МЮ.
Буду только рад, если перейдёт в сливочный середняк
Буду только рад, если перейдёт в сливочный середняк