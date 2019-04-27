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Погба попросил МЮ отпустить его в «Реал»

27 апреля 2019, 19:50

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен покинуть команду летом. Как сообщает The Times UK, футболист попросил руководство клуба отпустить его в «Реал».

Ранее сообщалось, что Погба отказался делать китайскую визу для участия в предсезонном туре МЮ.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   86 / 954
28 апреля в 07:25
Вот такие вот подробности) Безусловно, его желание это его желание. Но от Поля не все зависит в данной ситуации!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   63 / 954
28 апреля в 06:24
И ещё пинка для ускорения!)
fantazior
fantazior ответил Nazi
   551 / 954
28 апреля в 00:46
Нац который переживает за судьбу чернокожих—это фиаско братан!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   130 / 954
27 апреля в 23:13
Отпустить но дорого, 200 минимум или дубль, надо проучить полит проститутку.
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Шишанутый
   209 / 954
27 апреля в 22:42
Вряд ли МЮ станет такой фигней занематся. Футбол это прежде всего бизнес и надо уметь дела вести. А так не себе не людям как Псж вон с Рабьо сделали и проиграли оставшись без хороших полузащитников вместо того чтобы трансферную компанию провести. Продаш игрока значит на эти деньги купиш другого впишешся в ФФП. А отправиш дубль и денег не будет и еще зп ему надо платить не за что.
Есть еще фактор провинившегося, если посадиь Поля на осташися срок даже не в запас пусть стрижлот газоны и прочеее, через почти 3 года он бужет нужен Райоле как зайцу стоп сигнал, иногда так нужно осажиать тех кто выше клуба!!!
Nazi
Nazi
   507 / 954
27 апреля в 22:31
Ну слава богу Погбиус решился свалить из этого болота..
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   267 / 954
27 апреля в 21:37
САФ пожалел свои раздевалочные бутсы на этого тинейджера и не ошибся. Гениальность шотландца заключалась в его проницательности.
Мне вот интересно,Клопп бы с ним справился? насчёт Зидана не знаю,а вот Шон Даич его бы парочку раз прессанул,что парниша забыл про цирюльню и спа-салоны, тренировался как Роналду 25 часов в сутки.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   40 / 954
27 апреля в 21:33
Вот и наступил окончательный конец карьеры.
А халва забивает первую гвоздь на доску гробовую ибо 150 млн за этого ленивого чёрного это просто деньги на ветер.
Ещё 150 млн будет стоить Азар.
Итого: 300 млн.
Плюс строительство стадиона.
Короче халва скоро превратится в современный милан и МЮ.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Брулин
   267 / 954
27 апреля в 21:33
Одни понты и прически. Ему самое место в Реале.
Юва тоже подойдёт,правда не знаю,как в следующем сезоне.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   267 / 954
27 апреля в 21:32
отпускайте на все 4 стороны, только не забудьте по больше денег урвать с Мешков, ведь Санчесу надо лавочные платить.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   41 / 954
27 апреля в 21:22
Поражняковый игрок.
Буду только рад, если перейдёт в сливочный середняк
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Ice van Reed
   122 / 954
27 апреля в 21:19
Да какого Вам Мбапе???Зачем ему к Вам идти,за 4 место в АПЛ и ЛЕ бороться???
Шишанутый
Шишанутый ответил Ice van Reed
   7 / 954
27 апреля в 20:59
Учитывая, что у игрока больше года контракта, его могут мариновать эти 2 -года с лишним, вопрос, будет ли он вам нужен!
Вряд ли МЮ станет такой фигней занематся. Футбол это прежде всего бизнес и надо уметь дела вести. А так не себе не людям как Псж вон с Рабьо сделали и проиграли оставшись без хороших полузащитников вместо того чтобы трансферную компанию провести. Продаш игрока значит на эти деньги купиш другого впишешся в ФФП. А отправиш дубль и денег не будет и еще зп ему надо платить не за что.
Брулин
Брулин
   29 / 954
27 апреля в 20:43
Одни понты и прически. Ему самое место в Реале.
hoper
hoper ответил Ice van Reed
   742 / 954
27 апреля в 20:35
Кто=то его сваьает в Юве, продайте в ПСЖ с санчесом и купите Мбаппе!!! Если надо доплпатите!!!
Под Мбаппе надо ещё пол команды брать.Он один не фига не сделает
ДСА
ДСА
   133 / 954
27 апреля в 20:32
Негры такие наивные, чуть что в плачь.
Рональду мой кумир
Рональду мой кумир
   598 / 954
27 апреля в 20:26
деваться ему больше некуда
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Шишанутый
   209 / 954
27 апреля в 20:24
Посмотрим на чем сторгуются. Думаю могут цену сбить учитывая желанее игрока.
Учитывая, что у игрока больше года контракта, его могут мариновать эти 2 -года с лишним, вопрос, будет ли он вам нужен!
Шишанутый
Шишанутый ответил Ice van Reed
   7 / 954
27 апреля в 20:14
150 лямов и он ваш!!! Не стоит бэйла прелагать, он не стоит МЮ, щащитники нужны и крайники!!!
Посмотрим на чем сторгуются. Думаю могут цену сбить учитывая желанее игрока.
Novograd
Novograd
   843 / 954
27 апреля в 20:05
Кому оно надо пускай чешет 3
Ice van Reed
Ice van Reed ответил drug01
   209 / 954
27 апреля в 20:05
Будет в запасе сидеть!
Если будет выеживаться то да!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Шишанутый
   209 / 954
27 апреля в 20:04
Погба мечтает играть за лучший клуб мира и тренероватся под руководством Зидана. При должном отношении к делу с него будет толк.
150 лямов и он ваш!!! Не стоит бэйла прелагать, он не стоит МЮ, щащитники нужны и крайники!!!
drug01
drug01
   118 / 954
27 апреля в 20:03
Будет в запасе сидеть!
Ice van Reed
Ice van Reed
   209 / 954
27 апреля в 20:02
Кто=то его сваьает в Юве, продайте в ПСЖ с санчесом и купите Мбаппе!!! Если надо доплпатите!!!
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 954
27 апреля в 20:01
Погба мечтает играть за лучший клуб мира и тренероватся под руководством Зидана. При должном отношении к делу с него будет толк.
Ice van Reed
Ice van Reed
   209 / 954
27 апреля в 20:01
150 лямов и 3. с пляжа!!!!
Doping87
Doping87
   91 / 954
27 апреля в 19:59
Величайший пешеход АПЛ. Зачем он Реалу? Там Модрич, Кросс и Каземиро его усадят на лавку в два счёта.
Заратустра
Заратустра
   55 / 954
27 апреля в 19:57
Пусть валит. Хотя ему больше барса подойдет.
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
27 апреля в 19:55
Пущай идет)
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   137 / 954
27 апреля в 19:55
на добровольный зашквар пошел черный абхаз,под кабинетом ходить хочет
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