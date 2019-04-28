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Магнуссон: «Причина поражения ЦСКА? „Краснодар“ - хорошая команда»

28 апреля 2019, 23:54
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон прокомментировал поражение своей команды от «Краснодара» (0:2) в матче 26-го тура РПЛ.

Причина сегодняшнего поражения в том, что у «Краснодара» хорошая команда, и мы подарили им первый гол, а затем шансы были у обеих команд. Сегодня нам не повезло. Конечно, мы расстроены. У нас было много возможностей забить, но соперник был удачлив в защите и выбивании мяча буквально с линии. Они также имели шансы и при этом забили два.

Был ли пенальти на Марио Фернандесе? Я смотрел этот эпизод и видел, что рука защитника попала в голову Марио, но не могу сказать, был ли это пенальти. Возможно, нам стоило применить VAR (смеётся). Я впервые столкнулся с ним на чемпионате мира, и он может помогать, а может и нет. Думаю, дело тут не в VAR.

Не могу сказать ничего плохого об условиях матча. Погода, стадион, болельщики – всё было идеально. Мы должны поблагодарить наших фанатов, которые приехали и поддерживали нас до конца. Они лучшие.

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Все комментарии
Groove000
Groove000
   302 / 954
29 апреля в 08:20
Краснодар сыграл очень грамотно: отошел от своей привычной, атакующей игры, отдав инициативу сопернику. В итоге, что мы видим: по статистике ЦСКА превзошел быков, но вот по результату - нет
cska plus
cska plus
   20 / 954
29 апреля в 07:15
Причина в том, что нужно забивать, свои моменты использовать и не выключаться из игры.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   264 / 954
29 апреля в 06:47
Эта игра была до первой ошибки. Эту ошибку умудрился допустить Акинфеев уже на 7-й минуте матча. А дальше был бердыевский автобус в штрафной Краснодара. ЦСКА пока не готов взламывать такие автобусы, а все многочисленные стандарты они разбазарили. Не пора ли запретить Облякову подавать стандарты?
ЦСКА не готов пока ни к борьбе за чемпионство ни к ЛЧ. Играют как пацаны против мужиков. Пахать им ещё и пахать!
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
29 апреля в 02:21
Хорошая команда не причина для поражения. Просто "Краснодар" сегодня был более организован.
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 954
29 апреля в 01:41
это точно)
ДСА
ДСА
   133 / 954
29 апреля в 01:04
Причина - самоуверенные интервью до матча.
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