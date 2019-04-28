Магнуссон: «Причина поражения ЦСКА? „Краснодар“ - хорошая команда»

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон прокомментировал поражение своей команды от «Краснодара» (0:2) в матче 26-го тура РПЛ .

Причина сегодняшнего поражения в том, что у «Краснодара» хорошая команда, и мы подарили им первый гол, а затем шансы были у обеих команд. Сегодня нам не повезло. Конечно, мы расстроены. У нас было много возможностей забить, но соперник был удачлив в защите и выбивании мяча буквально с линии. Они также имели шансы и при этом забили два.

Был ли пенальти на Марио Фернандесе? Я смотрел этот эпизод и видел, что рука защитника попала в голову Марио, но не могу сказать, был ли это пенальти. Возможно, нам стоило применить VAR (смеётся). Я впервые столкнулся с ним на чемпионате мира, и он может помогать, а может и нет. Думаю, дело тут не в VAR .

Не могу сказать ничего плохого об условиях матча. Погода, стадион, болельщики – всё было идеально. Мы должны поблагодарить наших фанатов, которые приехали и поддерживали нас до конца. Они лучшие.