Фернандо: «„Спартак“ постарается сделать всё, чтобы попасть в Лигу Европы»

Полузащитник «Спартака» Фернандо, принесший своей команде победу в матче 27-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0), подвел итоги встречи.

В Екатеринбурге всегда сложно играть. «Урал» — хорошая команда, которая хорошо обороняется. У нас осталось три игры, в которых нужно побеждать и попадать в Лигу Европы.

Нужен ли этот турнир «Спартаку»? Конечно! Мы постараемся сделать всё, чтобы туда попасть.

И болельщики и игроки всегда хотят победить. Понятно, что в этом сезоне у нас получилось не совсем хорошо, но нужно работать, чтобы вместе расти и побеждать в будущем.