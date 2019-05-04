Фернандо: «„Спартак“ постарается сделать всё, чтобы попасть в Лигу Европы»

Полузащитник «Спартака» Фернандо, принесший своей команде победу в матче 27-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0), подвел итоги встречи.
В Екатеринбурге всегда сложно играть. «Урал» — хорошая команда, которая хорошо обороняется. У нас осталось три игры, в которых нужно побеждать и попадать в Лигу Европы.
Нужен ли этот турнир «Спартаку»? Конечно! Мы постараемся сделать всё, чтобы туда попасть.
И болельщики и игроки всегда хотят победить. Понятно, что в этом сезоне у нас получилось не совсем хорошо, но нужно работать, чтобы вместе расти и побеждать в будущем.
Ой, сомневаюсь, что Спартаку сейчас нужна ЛЕ, да еще начинать с квалификации - было уже много примеров, когда сразу сливали отборочные.
Ой, сомневаюсь, что Спартаку сейчас нужна ЛЕ, да еще начинать с квалификации - было уже много примеров, когда сразу сливали отборочные.
За вас это уже сделали художники календаря....
Вы уже в ЛЕ....в квалификации...
За вас это уже сделали художники календаря....
Вы уже в ЛЕ....в квалификации...
Я болею за Спартак.
Я болею за Спартак.