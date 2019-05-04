ГлавнаяНовости

Фернандо: «„Спартак“ постарается сделать всё, чтобы попасть в Лигу Европы»

вчера, 17:09
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Фернандо, принесший своей команде победу в матче 27-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0), подвел итоги встречи.

В Екатеринбурге всегда сложно играть. «Урал» — хорошая команда, которая хорошо обороняется. У нас осталось три игры, в которых нужно побеждать и попадать в Лигу Европы.

Нужен ли этот турнир «Спартаку»? Конечно! Мы постараемся сделать всё, чтобы туда попасть.

И болельщики и игроки всегда хотят победить. Понятно, что в этом сезоне у нас получилось не совсем хорошо, но нужно работать, чтобы вместе расти и побеждать в будущем.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кокорину вряд ли разрешат забрать медаль в СИЗО
Сегодня, 12:56 Комментарии5
Шемберас: «В дерби с ЦСКА у „Динамо“ шансов нет»
Сегодня, 12:34 Комментарии8
Попов: «Понял, что именно Ростов-на-Дону - „южная столица“, а не Краснодар»
Сегодня, 11:49 Комментарии6
Аджоев: «Очень рады, что Дзюба выиграл чемпионат России»
Сегодня, 11:39 Комментарии1
Щенников: «С нетерпением жду, когда снова встречусь на поле с Панченко»
Сегодня, 11:35 Комментарии2
Щенников рассказал о своем самом памятном голе
Сегодня, 11:28 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie
   12 / 1014
вчера в 22:08
Спасибо, толстяк! :)))

Ой, сомневаюсь, что Спартаку сейчас нужна ЛЕ, да еще начинать с квалификации - было уже много примеров, когда сразу сливали отборочные.
Константин Белых
Константин Белых
   256 / 1014
вчера в 22:06
Таких как тебя Лукас да Адриано было бы по больше никогда бы Карреру не уволили! Нужен команде еще лет на 5! Лучший гол этого чемпионата!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   694 / 1014
вчера в 18:29
Он обязан попадать туда.
Ваня лучший
Ваня лучший
   87 / 1014
вчера в 18:19
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Михаил Полунин
       87 / 1014
    вчера в 18:17
    Жалко тебя бестрофейного
    КЭТиК
    КЭТиК
       231 / 1014
    вчера в 18:02
    Чрезвычайно важная победа для Лиги Европы.
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       162 / 1014
    вчера в 17:57
    Нечего там делать.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       6 / 1014
    вчера в 17:27
    Что значит "сделать всё"...?? )))))
    За вас это уже сделали художники календаря....
    Вы уже в ЛЕ....в квалификации...
    Illuha
    Illuha
       641 / 1014
    вчера в 17:21
    Арсенал бы там смотрелся приличней.
    Михаил Полунин
    Михаил Полунин
       405 / 1014
    вчера в 17:21
    Отличный футболист - один из немногих в команде, кто поддерживает мастерство на должном уровне!

    Я болею за Спартак.
    счет 7-0
    счет 7-0
       216 / 1014
    вчера в 17:17
    Чтобы там опять опаочиться.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100