Юношеская сборная России проиграла Исландии в стартовом матче ЧЕ-2019

Юношеская сборная России (до 17 лет) провела первый матч на чемпионате Европы-2019. Подопечные Дмитрия Хомухи уступили сверстникам из Исландии.
Дублин, стадион «Уайтхолл»
Исландия - Россия 3:2 (3:0)
Голы: Савинов 18 (автогол), Гисласон 28, Гудьонсен 32 (пенальти) - Голятов 64, Голятов 79
Исландия: Хельгасон, Торкельссон, О. Стефанссон, Гисласон, Вальгейрссон, Йоханнессон, Гудьонсен, Йоханнссон (Б Стефанссон 80), Эллертссон (Джурич 52), Бальдюрссон (Харальдссон 80), Кьяртанссон.
Россия: Алексеев, Денисов, Котин, Конюхов, Воробьев, Губжоков (Муталиев 70), Шаповалов (Голятов 62), Савинов (Аванесян 63), Щетинин (Мельников 46), Кратков (Шамкин 46), Мухин.
С заявкой россиян вы можете ознакомиться по этой ссылке.