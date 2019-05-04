ГлавнаяНовости

Юношеская сборная России проиграла Исландии в стартовом матче ЧЕ-2019

вчера, 19:10

Юношеская сборная России (до 17 лет) провела первый матч на чемпионате Европы-2019. Подопечные Дмитрия Хомухи уступили сверстникам из Исландии.

Дублин, стадион «Уайтхолл»

Исландия - Россия 3:2 (3:0)
Голы: Савинов 18 (автогол), Гисласон 28, Гудьонсен 32 (пенальти) - Голятов 64, Голятов 79

Исландия: Хельгасон, Торкельссон, О. Стефанссон, Гисласон, Вальгейрссон, Йоханнессон, Гудьонсен, Йоханнссон (Б Стефанссон 80), Эллертссон (Джурич 52), Бальдюрссон (Харальдссон 80), Кьяртанссон.

Россия: Алексеев, Денисов, Котин, Конюхов, Воробьев, Губжоков (Муталиев 70), Шаповалов (Голятов 62), Савинов (Аванесян 63), Щетинин (Мельников 46), Кратков (Шамкин 46), Мухин.

С заявкой россиян вы можете ознакомиться по этой ссылке.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Ливерпуль» с трудом обыграл «Ньюкасл» и сохранил интригу в АПЛ
Вчера, 23:42 ВидеоКомментарии210
«Сельта» обыграла второй состав «Барселоны»
Вчера, 23:40 ВидеоКомментарии53
«Интер» сыграл вничью с «Удинезе»
Вчера, 23:24 Комментарии17
«Тамбов» Григоряна сыграл вничью с «Факелом», «Зенит-2» уступил СКА
Вчера, 22:13 Комментарии5
«Боруссия» не смогла обыграть «Вердер» и отстала от «Баварии» на 4 очка
Вчера, 21:33 ВидеоКомментарии15
«Локомотив» проиграл «Арсеналу» и потерял шанс догнать «Зенит»
Вчера, 20:56 Комментарии228
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   330 / 1014
вчера в 23:08
ДОЖИЛИ , блин ! Хотя ,чему удивляться ? У нас с детско-юношеского возраста всё уже куплено и продано ! Играют дети "денежных мешков" ,а таланты из-за таких в составы не попадают ! Вот и вся песня ! Какая страна ,такой и футбол ! И плюньте мне в лицо ,если это не так !
starche
starche
   148 / 1014
вчера в 21:08
Ничего неожиданного..................
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   207 / 1014
вчера в 21:01
Не удивительно. Правит у нас футболом забол... е) 😊
ЮЗИК
ЮЗИК
   322 / 1014
вчера в 20:31
Без славное начало
Denkuz
Denkuz
   345 / 1014
вчера в 20:00
Ничего удивительного, пока нашим футболом до сих пор управляют симоняны.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100