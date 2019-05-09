Моура - пятый игрок, оформивший хет-трик в 1/2 финала Лиги чемпионов

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Тоттенхэм» в гостях обыграл «Аякс». В этой встрече три гола забил игрок «шпор» Лукас Моура.
Таким образом, 26-летний бразилец стал пятым игроком, которому удалось сделать хет-трик в одном поединке этой стадии турнира.
Ранее это делали Алессандро Дель Пьеро («Ювентус»), Ивица Олич («Бавария»), Роберт Левандовски («Боруссия Д») и Криштиану Роналду («Реал»).
В финале лондонцы сыграют против «Ливерпуля».
король осасун, бетисов,левант и прочего ШЛАКА и тут не в почете))))
ХА ХА ХА ХА
король осасун, бетисов,левант и прочего ШЛАКА и тут не в почете))))
ХА ХА ХА ХА