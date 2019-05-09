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Моура - пятый игрок, оформивший хет-трик в 1/2 финала Лиги чемпионов

сегодня, 09:47
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)2 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Тоттенхэм» в гостях обыграл «Аякс». В этой встрече три гола забил игрок «шпор» Лукас Моура.

Таким образом, 26-летний бразилец стал пятым игроком, которому удалось сделать хет-трик в одном поединке этой стадии турнира.

Ранее это делали Алессандро Дель Пьеро («Ювентус»), Ивица Олич («Бавария»), Роберт Левандовски («Боруссия Д») и Криштиану Роналду («Реал»).

В финале лондонцы сыграют против «Ливерпуля».

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Все комментарии
la-respect0
la-respect0 ответил FILL3286
   944 / 1096
сегодня в 10:38
Бетис вынесет твой Спартак вперёд ногами )))
Zenit_84
Zenit_84
   167 / 1096
сегодня в 10:31
Немногим это удалось
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Сердар Дзюба
   312 / 1096
сегодня в 10:25
Игрок классный, но в схему Зенита не впишется.
Из-за нехватки этого самого класса ?
cevin cigan
cevin cigan ответил FILL3286
   60 / 1096
сегодня в 10:20
гнома нет здесь и не будет! король осасун, бетисов,левант и прочего ШЛАКА и тут не в почете)))) ХА ХА ХА ХА
А гном впервые попал в полуфинал за хз какого времени! Ему простительно,потому как предел барсуков это 1/4!
particular
particular
   3 / 1096
сегодня в 10:18
В данном поединке, важен, даже, не сам количественный хет-трик, а та ситуация в которой забивались мячи и цена этого спортивного подвига...
Сердар Дзюба
Сердар Дзюба
   231 / 1096
сегодня в 10:16
Игрок классный, но в схему Зенита не впишется.
FILL3286
FILL3286
   102 / 1096
сегодня в 10:10
гнома нет здесь и не будет!
король осасун, бетисов,левант и прочего ШЛАКА и тут не в почете))))
ХА ХА ХА ХА
Kresi frok
Kresi frok
   182 / 1096
сегодня в 10:04
Не вижу в списке пропиаренного гнома!
Lewa2708
Lewa2708
   160 / 1096
сегодня в 09:56
Красава! А кто-нибудь делал хет-трик в финале?
ДСА
ДСА
   161 / 1096
сегодня в 09:56
Этот хет-трик самый ценный
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