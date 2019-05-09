Дэвид Вагнер возглавил «Шальке»

«Шальке» объявил о назначении Дэвида Вагнера на пост главного тренера команды. С 47-летним специалистом заключен контракт сроком до конца сезона-2019/20.
Будучи футболистом Вагнер провел три года в составе клуба из Гельзенкирхена. Тренерскую карьеру он начал во второй команде дортмундской «Боруссии», а затем принял «Хаддерсфилд» и вывел команду в АПЛ.
Welcome back, David! 🔵🙌⚪#s04 #ThrowbackThursday #Wagner pic.twitter.com/mqNxxWs4tc— FC Schalke 04 (@s04_en) 9 мая 2019 г.
Напомним, в марте «Шальке» уволил главного тренера Доменико Тедеско. Его временно заменял Хуб Стевенс.
Абы кому, дочку нельзя доверить..:))
Абы кому, дочку нельзя доверить..:))