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Дэвид Вагнер возглавил «Шальке»

сегодня, 21:40

«Шальке» объявил о назначении Дэвида Вагнера на пост главного тренера команды. С 47-летним специалистом заключен контракт сроком до конца сезона-2019/20.

Будучи футболистом Вагнер провел три года в составе клуба из Гельзенкирхена. Тренерскую карьеру он начал во второй команде дортмундской «Боруссии», а затем принял «Хаддерсфилд» и вывел команду в АПЛ.

Напомним, в марте «Шальке» уволил главного тренера Доменико Тедеско. Его временно заменял Хуб Стевенс

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   210 / 1095
сегодня в 22:45
Поздравляем
particular
particular
   3 / 1095
сегодня в 22:37
Надо полагать, что назначение согласовано с Газпромом..:))
Абы кому, дочку нельзя доверить..:))
Sergey Z
Sergey Z
   143 / 1095
сегодня в 22:21
Успеха!
Bastardo
Bastardo
   748 / 1095
сегодня в 22:20
Посмотрим, устроит ли он полёт валькирий
drug01
drug01
   151 / 1095
сегодня в 22:04
Давно пора! Удачи!!!
dzvinka
dzvinka
   19 / 1095
сегодня в 21:48
хороший выбор, как кажется.
FILL3286
FILL3286
   191 / 1095
сегодня в 21:45
Удачи!
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