Дэвид Вагнер возглавил «Шальке»

сегодня, 21:40

«Шальке» объявил о назначении Дэвида Вагнера на пост главного тренера команды. С 47-летним специалистом заключен контракт сроком до конца сезона-2019/20.

Будучи футболистом Вагнер провел три года в составе клуба из Гельзенкирхена. Тренерскую карьеру он начал во второй команде дортмундской «Боруссии», а затем принял «Хаддерсфилд» и вывел команду в АПЛ .

Напомним, в марте «Шальке» уволил главного тренера Доменико Тедеско. Его временно заменял Хуб Стевенс.