Президент «Ростова» обратился к болельщикам команды

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам в связи с 89-м днем рождения клуба.

Уважаемые болельщики, дорогие друзья!

10 мая исполнилось 89 лет со дня первого достоверного упоминания о нашем клубе. Каждая подобная дата – повод вспомнить прошлое и задуматься о будущем «Ростова».

За долгие годы нашей богатой истории «Ростов» прошел путь от простой заводской команды до клуба, который знают не только в России, но и остальном мире. С каждым годом армия наших болельщиков стремительно растет и я уверен, что этот процесс будет продолжаться и в дальнейшем.

«Ростов» славится своим несгибаемым характером, своим гостеприимством для тех, кто становится частью нашей желто-синей семьи, и мы искренне верим, что главные победы нашего клуба еще впереди.

Мы гордимся тем, что представляем наш славный город в Премьер-Лиге российского футбола, а впереди у «Ростова» много новых целей и задач, которые мы будем ставить и решать вместе с вами – лучшими болельщиками России, которые всегда с нами.

С праздником, желто-синие! Мы — «Ростов» — клуб, который дорог каждому из нас!