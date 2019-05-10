Президент «Ростова» обратился к болельщикам команды

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам в связи с 89-м днем рождения клуба.
Уважаемые болельщики, дорогие друзья!
10 мая исполнилось 89 лет со дня первого достоверного упоминания о нашем клубе. Каждая подобная дата – повод вспомнить прошлое и задуматься о будущем «Ростова».
За долгие годы нашей богатой истории «Ростов» прошел путь от простой заводской команды до клуба, который знают не только в России, но и остальном мире. С каждым годом армия наших болельщиков стремительно растет и я уверен, что этот процесс будет продолжаться и в дальнейшем.
«Ростов» славится своим несгибаемым характером, своим гостеприимством для тех, кто становится частью нашей желто-синей семьи, и мы искренне верим, что главные победы нашего клуба еще впереди.
Мы гордимся тем, что представляем наш славный город в Премьер-Лиге российского футбола, а впереди у «Ростова» много новых целей и задач, которые мы будем ставить и решать вместе с вами – лучшими болельщиками России, которые всегда с нами.
С праздником, желто-синие! Мы — «Ростов» — клуб, который дорог каждому из нас!
Напомним, в последнем туре «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1).
"Спартак"-не чемпион...
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