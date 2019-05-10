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Президент «Ростова» обратился к болельщикам команды

сегодня, 09:44

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам в связи с 89-м днем рождения клуба.

Уважаемые болельщики, дорогие друзья! 

10 мая исполнилось 89 лет со дня первого достоверного упоминания о нашем клубе. Каждая подобная дата – повод вспомнить прошлое и задуматься о будущем «Ростова». 

За долгие годы нашей богатой истории «Ростов» прошел путь от простой заводской команды до клуба, который знают не только в России, но и остальном мире. С каждым годом армия наших болельщиков стремительно растет и я уверен, что этот процесс будет продолжаться и в дальнейшем. 

«Ростов» славится своим несгибаемым характером, своим гостеприимством для тех, кто становится частью нашей желто-синей семьи, и мы искренне верим, что главные победы нашего клуба еще впереди. 

Мы гордимся тем, что представляем наш славный город в Премьер-Лиге российского футбола, а впереди у «Ростова» много новых целей и задач, которые мы будем ставить и решать вместе с вами – лучшими болельщиками России, которые всегда с нами. 

С праздником, желто-синие! Мы — «Ростов» — клуб, который дорог каждому из нас! 

Напомним, в последнем туре «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1). 

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
   170 / 1098
сегодня в 11:25
День рождения у Ростова, а Зенит, Спартак и ЦСКА пусть пока отдохнут и нечего их подсаживать на эту ветку...Ну а всех ростовских болел с днем рождения нашей команды и дальнейших успехов ей...
Трезвый повар
Трезвый повар
   470 / 1098
сегодня в 11:23
Поздравляю всех болельщиков Ростова с днём рождения клуба
Владимир Ким
Владимир Ким
сегодня в 10:53
Скучаю по Бердыевскому "Ростову", по команде мужиков. Такой команды уже не будет, её любили не только в России
Морозовский
Морозовский ответил Гавриленко
   8 / 1098
сегодня в 10:47
Фарм-клуб зенита с 2015 года. Удачи в борьбе за 7 место!))))
    Гавриленко
    Гавриленко ответил Союзник противников
       24 / 1098
    сегодня в 10:46
    цска - команда чемпионов! Никогда вам не стать Антоном))))
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
       31 / 1098
    сегодня в 10:46
    Ростов-народная команда.
    Союзник противников
    Союзник противников ответил Гавриленко
       27 / 1098
    сегодня в 10:40
    И больше всего постарела цска с липовым столетием!
    ЦСКА-он,
    "Спартак"-не чемпион...
    Гавриленко
    Гавриленко ответил Союзник противников
       24 / 1098
    сегодня в 10:39
    И больше всего постарела цска с липовым столетием!
    Союзник противников
    Союзник противников ответил ДСА
       27 / 1098
    сегодня в 10:38
    До этого вроде Ростсельмаш был. Переименование фактически перечёркивает историю.
    Нельзя.Тогда "Спартак" неприемлемо помолодеет.
    Союзник противников
    Союзник противников
       27 / 1098
    сегодня в 10:37
    "достоверное упоминание"-это круто! После контрреволюции 91 года все яростно состарились на несколько лет,а некоторые структуры-десятков и сотен:Университеты,госструктуры,общественные объединения...
    Гавриленко
    Гавриленко
       24 / 1098
    сегодня в 10:36
    Фарм-клуб зенита с 2015 года. Удачи в борьбе за 7 место!))))
    ДСА
    ДСА
       139 / 1098
    сегодня в 10:21
    До этого вроде Ростсельмаш был. Переименование фактически перечёркивает историю.
    Морозовский
    Морозовский
       8 / 1098
    сегодня в 10:14
    УДАЧИ "РОСТОВУ" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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