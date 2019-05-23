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Страндберг дисквалифицирован на два матча

сегодня, 17:48
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что защитник «Урала» Стефан Страндберг дисквалифицирован на два матча по итогам встречи 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива» (2:2) за демонстрирование оскорбительного жеста в сторону технической зоны столичного клуба.

Страндберг принял участие в заседании вместе с юристом «Урала» по видеосвязи, мы также пригласили заместителя исполнительного директора «Локомотива» Дмитрия Иванова. Страндберг очень удивлялся, почему присутствуют представители «Локомотива», он не отрицал, что показывал этот жест. Он сказал, что показывал его брату, якобы сидевшему на трибуне, я его попросил указать билет и место брата, он этой информации не предоставил.

Мы считаем, что данное поведение является оскорбительным, Страндберг признал, что на поле не стоило показывать этот жест. Представитель «Локомотива» сказал, что этот жест является оскорбительным для клуба, но «Локомотив» просил не применять жестких санкций в отношении Страндберга. Мы учли все обстоятельства дела, учли, что Страндберг признал свою неправоту. Наказание - за оскорбительное поведение в отношении соперников дисквалифицировать на два матча РПЛ без учета автоматической дисквалификации.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Abverin
   13 / 856
сегодня в 18:08
А что был за жест и чем он так оскорбителен?
Egorium
Egorium
   84 / 856
сегодня в 17:57
Административный ресурс в корыстных целях.
cska plus
cska plus
   5 / 856
сегодня в 17:51
Атака на Урал, мстят справедливости Иванова.
Abverin
Abverin
   103 / 856
сегодня в 17:50
А что был за жест и чем он так оскорбителен?
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