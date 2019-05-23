Страндберг дисквалифицирован на два матча

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что защитник «Урала» дисквалифицирован на два матча по итогам встречи 29-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) против московского «Локомотива» (2:2) за демонстрирование оскорбительного жеста в сторону технической зоны столичного клуба.

Страндберг принял участие в заседании вместе с юристом «Урала» по видеосвязи, мы также пригласили заместителя исполнительного директора «Локомотива» Дмитрия Иванова. Страндберг очень удивлялся, почему присутствуют представители «Локомотива», он не отрицал, что показывал этот жест. Он сказал, что показывал его брату, якобы сидевшему на трибуне, я его попросил указать билет и место брата, он этой информации не предоставил.